https://sputnik-georgia.ru/20221202/den-mody-otmetyat-v-stolitse-gruzii--272523181.html

День моды отметят в столице Грузии

День моды отметят в столице Грузии

Желающие смогут приобрести вещи и аксессуары от дизайнеров из разных стран 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T08:34+0400

2022-12-02T08:34+0400

2022-12-02T08:34+0400

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грузинские дизайнеры покоряют мир моды

дизайнеры

грузинские дизайнеры

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. День моды с показом коллекций местных и зарубежных дизайнеров отметят в Тбилиси 25 декабря, говорится в сообщении организаторов.В мероприятии под девизом "Ищи свое" примут участие дизайнеры индустрии моды из Грузии, Европы и Азии, а также певцы, художники, ремесленники, исполнители и производители индустрии моды."В этот день мы сможем говорить на языке творчества, который понятен каждому, несмотря на убеждения и происхождение", – обещают организаторы.Мероприятие, которое пройдет в уникальном дворце бракосочетаний Бадри Патаркацишвили, включает и развлекательную программу, в которой примут участие вокалисты и представители европейской технокультуры.Кроме того, желающие смогут приобрести вещи и аксессуары от дизайнеров из разных стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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мода, новости, общество, грузия, тбилиси, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, дизайнеры, грузинские дизайнеры, шоу-бизнес, шоу