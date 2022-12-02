Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20221202/den-mody-otmetyat-v-stolitse-gruzii--272523181.html
День моды отметят в столице Грузии
День моды отметят в столице Грузии
Желающие смогут приобрести вещи и аксессуары от дизайнеров из разных стран 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T08:34+0400
2022-12-02T08:34+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
мода
новости
общество
грузия
тбилиси
грузинские дизайнеры покоряют мир моды
дизайнеры
грузинские дизайнеры
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23541/17/235411743_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_281daa1d2ef00156a4968d5dd447d06d.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. День моды с показом коллекций местных и зарубежных дизайнеров отметят в Тбилиси 25 декабря, говорится в сообщении организаторов.В мероприятии под девизом "Ищи свое" примут участие дизайнеры индустрии моды из Грузии, Европы и Азии, а также певцы, художники, ремесленники, исполнители и производители индустрии моды."В этот день мы сможем говорить на языке творчества, который понятен каждому, несмотря на убеждения и происхождение", – обещают организаторы.Мероприятие, которое пройдет в уникальном дворце бракосочетаний Бадри Патаркацишвили, включает и развлекательную программу, в которой примут участие вокалисты и представители европейской технокультуры.Кроме того, желающие смогут приобрести вещи и аксессуары от дизайнеров из разных стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23541/17/235411743_110:0:997:665_1920x0_80_0_0_2f0413c0abe54125ee9a580679e1687f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мода, новости, общество, грузия, тбилиси, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, дизайнеры, грузинские дизайнеры, шоу-бизнес, шоу
мода, новости, общество, грузия, тбилиси, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, дизайнеры, грузинские дизайнеры, шоу-бизнес, шоу

День моды отметят в столице Грузии

08:34 02.12.2022
© DIMA BABUSHKIN / RIGA FASHION WEEKМодель на показе грузинского модельера Мариам Гвасалия
Модель на показе грузинского модельера Мариам Гвасалия - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2022
© DIMA BABUSHKIN / RIGA FASHION WEEK
Подписаться на
НовостиTelegram
Желающие смогут приобрести вещи и аксессуары от дизайнеров из разных стран
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. День моды с показом коллекций местных и зарубежных дизайнеров отметят в Тбилиси 25 декабря, говорится в сообщении организаторов.
В мероприятии под девизом "Ищи свое" примут участие дизайнеры индустрии моды из Грузии, Европы и Азии, а также певцы, художники, ремесленники, исполнители и производители индустрии моды.
"В этот день мы сможем говорить на языке творчества, который понятен каждому, несмотря на убеждения и происхождение", – обещают организаторы.
Мероприятие, которое пройдет в уникальном дворце бракосочетаний Бадри Патаркацишвили, включает и развлекательную программу, в которой примут участие вокалисты и представители европейской технокультуры.
Кроме того, желающие смогут приобрести вещи и аксессуары от дизайнеров из разных стран.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0