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День моды отметят в столице Грузии
День моды отметят в столице Грузии
Желающие смогут приобрести вещи и аксессуары от дизайнеров из разных стран 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T08:34+0400
2022-12-02T08:34+0400
2022-12-02T08:34+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. День моды с показом коллекций местных и зарубежных дизайнеров отметят в Тбилиси 25 декабря, говорится в сообщении организаторов.В мероприятии под девизом "Ищи свое" примут участие дизайнеры индустрии моды из Грузии, Европы и Азии, а также певцы, художники, ремесленники, исполнители и производители индустрии моды."В этот день мы сможем говорить на языке творчества, который понятен каждому, несмотря на убеждения и происхождение", – обещают организаторы.Мероприятие, которое пройдет в уникальном дворце бракосочетаний Бадри Патаркацишвили, включает и развлекательную программу, в которой примут участие вокалисты и представители европейской технокультуры.Кроме того, желающие смогут приобрести вещи и аксессуары от дизайнеров из разных стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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мода, новости, общество, грузия, тбилиси, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, дизайнеры, грузинские дизайнеры, шоу-бизнес, шоу
мода, новости, общество, грузия, тбилиси, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, дизайнеры, грузинские дизайнеры, шоу-бизнес, шоу
День моды отметят в столице Грузии
Желающие смогут приобрести вещи и аксессуары от дизайнеров из разных стран
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. День моды с показом коллекций местных и зарубежных дизайнеров отметят в Тбилиси 25 декабря, говорится в сообщении организаторов.
В мероприятии под девизом "Ищи свое" примут участие дизайнеры индустрии моды из Грузии, Европы и Азии, а также певцы, художники, ремесленники, исполнители и производители индустрии моды.
"В этот день мы сможем говорить на языке творчества, который понятен каждому, несмотря на убеждения и происхождение", – обещают организаторы.
Мероприятие, которое пройдет в уникальном дворце бракосочетаний Бадри Патаркацишвили, включает и развлекательную программу, в которой примут участие вокалисты и представители европейской технокультуры.
Кроме того, желающие смогут приобрести вещи и аксессуары от дизайнеров из разных стран.