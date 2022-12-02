https://sputnik-georgia.ru/20221202/eks-ministr-oborony-moldovy-o-nato-vizitakh-generalov-ssha-v-kishinev-i-dialoge-s-moskvoy-272657342.html

Экс-министр обороны Молдовы о НАТО, визитах генералов США в Кишинев и диалоге с Москвой

Экс-министр обороны Молдовы о НАТО, визитах генералов США в Кишинев и диалоге с Москвой

Чтобы менять курс страны, нужна народная поддержка таких действий. Сегодня в Молдове больше половины граждан считают, что необходимо сохранить нейтральный... 02.12.2022, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экс-министр обороны и бывший посол Молдовы при НАТО Виктор Гайчук. Какие "красные линии" не должно переходить правительство Санду? Почему нейтральный статус наиболее выгоден для страны и чем важен диалог Москвы и Кишинева? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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