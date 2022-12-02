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Экс-министр обороны Молдовы о НАТО, визитах генералов США в Кишинев и диалоге с Москвой
Экс-министр обороны Молдовы о НАТО, визитах генералов США в Кишинев и диалоге с Москвой
Чтобы менять курс страны, нужна народная поддержка таких действий. Сегодня в Молдове больше половины граждан считают, что необходимо сохранить нейтральный... 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T11:40+0400
2022-12-02T11:40+0400
2022-12-02T11:42+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экс-министр обороны и бывший посол Молдовы при НАТО Виктор Гайчук. Какие "красные линии" не должно переходить правительство Санду? Почему нейтральный статус наиболее выгоден для страны и чем важен диалог Москвы и Кишинева? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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Экс-министр обороны Молдовы о НАТО, визитах генералов США в Кишинев и диалоге с Москвой
11:40 02.12.2022 (обновлено: 11:42 02.12.2022)
Чтобы менять курс страны, нужна народная поддержка таких действий. Сегодня в Молдове больше половины граждан считают, что необходимо сохранить нейтральный статус государства, а значит, вступление страны в НАТО было бы катастрофой
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экс-министр обороны и бывший посол Молдовы при НАТО Виктор Гайчук.
Какие "красные линии" не должно переходить правительство Санду? Почему нейтральный статус наиболее выгоден для страны и чем важен диалог Москвы и Кишинева?
Обо всем этом смотрите в нашем видео.