https://sputnik-georgia.ru/20221202/ekspert-ob-udarakh-po-energosisteme-ukrainy-nasledii-sssr-i-importe-elektroenergii-iz-es-272654048.html
Эксперт об ударах по энергосистеме Украины, наследии СССР и импорте электроэнергии из ЕС
Эксперт об ударах по энергосистеме Украины, наследии СССР и импорте электроэнергии из ЕС
Если в Киеве еще работает метро, то это значит, что в энергетике Украины не все так плохо 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T10:37+0400
2022-12-02T10:37+0400
2022-12-02T10:37+0400
мультимедиа
видео
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/02/272653878_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ab13ee1beae51173fe62135e93a08b6.jpg
Об этом в интервью Sputnik на русском заявил ведущий эксперт Фонда Национальной Энергетической Безопасности, научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович. Наш гость считает, что в Киеве специально преувеличивают последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре, чтобы выпросить побольше помощи со стороны Запада.Кроме того, Митрахович отметил, что если перед российскими военными стоит задача полного разрушения украинской энергетики, то нужно усиливать интенсивность и периодичность ударов. Ведь большинство инфраструктуры досталось Украине в наследство от СССР и имеет очень большой запас прочности. Также эксперт обозначил способы, с помощью которых Украина будет пытаться компенсировать нехватку электроэнергии.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/02/272653878_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_394ab09d01855f8a7a657a77315f74de.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Эксперт об ударах по энергосистеме Украины, наследии СССР и импорте электроэнергии из ЕС
Если в Киеве еще работает метро, то это значит, что в энергетике Украины не все так плохо
Об этом в интервью Sputnik на русском заявил ведущий эксперт Фонда Национальной Энергетической Безопасности, научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.
Наш гость считает, что в Киеве специально преувеличивают последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре, чтобы выпросить побольше помощи со стороны Запада.
Кроме того, Митрахович отметил, что если перед российскими военными стоит задача полного разрушения украинской энергетики, то нужно усиливать интенсивность и периодичность ударов. Ведь большинство инфраструктуры досталось Украине в наследство от СССР и имеет очень большой запас прочности.
Также эксперт обозначил способы, с помощью которых Украина будет пытаться компенсировать нехватку электроэнергии.