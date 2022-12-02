https://sputnik-georgia.ru/20221202/ekspert-ob-udarakh-po-energosisteme-ukrainy-nasledii-sssr-i-importe-elektroenergii-iz-es-272654048.html

Эксперт об ударах по энергосистеме Украины, наследии СССР и импорте электроэнергии из ЕС

Эксперт об ударах по энергосистеме Украины, наследии СССР и импорте электроэнергии из ЕС

Если в Киеве еще работает метро, то это значит, что в энергетике Украины не все так плохо 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T10:37+0400

2022-12-02T10:37+0400

2022-12-02T10:37+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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Об этом в интервью Sputnik на русском заявил ведущий эксперт Фонда Национальной Энергетической Безопасности, научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович. Наш гость считает, что в Киеве специально преувеличивают последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре, чтобы выпросить побольше помощи со стороны Запада.Кроме того, Митрахович отметил, что если перед российскими военными стоит задача полного разрушения украинской энергетики, то нужно усиливать интенсивность и периодичность ударов. Ведь большинство инфраструктуры досталось Украине в наследство от СССР и имеет очень большой запас прочности. Также эксперт обозначил способы, с помощью которых Украина будет пытаться компенсировать нехватку электроэнергии.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео