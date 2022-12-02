https://sputnik-georgia.ru/20221202/evrokomissar-reshil-boykotirovat-sammit-v-ssha-272676403.html

Еврокомиссар решил бойкотировать саммит в США

Еврокомиссар решил бойкотировать саммит в США

Из-за несогласия с политикой Вашингтона европейский чиновник отказался от визита в Штаты для обсуждения экономических вопросов 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T21:09+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон не поедет в США для участия в саммите по вопросам торговли и технологий, потому что встреча не уделяет достаточно внимания проблемам Евросоюза.Как пишет агентство Bloomberg, мероприятие должно пройти в начале декабря в Университете Мэриленда.Причиной бойкота стало недовольство Брюсселя американским законом о снижении инфляции.Как рассказал помощник Брентона, из основного пункта повестки дня саммита этот вопрос превратился в "тему для обсуждения за 45-минутным обедом".США принуждают Европу к самоубийству >>Напомним, в августе 2022 года Джо Байден подписал "Акт сокращения инфляции", предусматривающий расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке. На эти нужды было выделено 370 млрд долларов, еще 64 млрд - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В свою очередь, Евросоюз назвал закон актом дискриминации по отношению к импортируемым товарам из других стран, а Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон не исключил введения санкций, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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