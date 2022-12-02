https://sputnik-georgia.ru/20221202/garibashvili-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-aktera-nugzara-shariya-272654631.html

Гарибашвили выразил соболезнования в связи со смертью актера Нугзара Шария

Гарибашвили выразил соболезнования в связи со смертью актера Нугзара Шария

Нугзар Шария скончался накануне, в возрасте 81 года 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T11:05+0400

2022-12-02T11:05+0400

2022-12-02T11:40+0400

кто ушел из жизни в 2022 году?

ираклий гарибашвили

грузия

новости

грузинский актер

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1f/271791345_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_44181e8f55c2131bd28304b93f92cc1a.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи со смертью выдающегося грузинского актера театра и кино, заслуженного артиста Грузии Нугзара Шария.Нугзар Шария скончался 1 декабря в возрасте 81 года.Глава грузинского правительства выразил соболезнования семье актера, а также его друзьям и близким. Нугзар Шария был известен по ряду ролей в кино, в том числе в картинах "Хевисбери Гоча", "Палиастоми", "Абесалом и Этери", "На берегах Ингури" и других.В 1970 году Нугзар Шария уехал на Кубу, после чего попросил политического убежища в Париже и вскоре начал работать в парижском отделе радио "Свобода".В 1971 году он переехал в Нью-Йорк, где читал лекции по режиссуре в Нью-Йоркском и Колумбийском университетах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

кто ушел из жизни в 2022 году?, ираклий гарибашвили, грузия, новости, грузинский актер, культура