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Гарибашвили выразил соболезнования в связи со смертью актера Нугзара Шария
Гарибашвили выразил соболезнования в связи со смертью актера Нугзара Шария
Нугзар Шария скончался накануне, в возрасте 81 года 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T11:05+0400
2022-12-02T11:05+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи со смертью выдающегося грузинского актера театра и кино, заслуженного артиста Грузии Нугзара Шария.Нугзар Шария скончался 1 декабря в возрасте 81 года.Глава грузинского правительства выразил соболезнования семье актера, а также его друзьям и близким. Нугзар Шария был известен по ряду ролей в кино, в том числе в картинах "Хевисбери Гоча", "Палиастоми", "Абесалом и Этери", "На берегах Ингури" и других.В 1970 году Нугзар Шария уехал на Кубу, после чего попросил политического убежища в Париже и вскоре начал работать в парижском отделе радио "Свобода".В 1971 году он переехал в Нью-Йорк, где читал лекции по режиссуре в Нью-Йоркском и Колумбийском университетах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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кто ушел из жизни в 2022 году?, ираклий гарибашвили, грузия, новости, грузинский актер, культура
кто ушел из жизни в 2022 году?, ираклий гарибашвили, грузия, новости, грузинский актер, культура
Гарибашвили выразил соболезнования в связи со смертью актера Нугзара Шария
11:05 02.12.2022 (обновлено: 11:40 02.12.2022)
Нугзар Шария скончался накануне, в возрасте 81 года
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи со смертью выдающегося грузинского актера театра и кино, заслуженного артиста Грузии Нугзара Шария.
Нугзар Шария скончался 1 декабря в возрасте 81 года.
"Я выражаю глубокую печаль в связи с кончиной заслуженного артиста Грузии Нугзара Шария. Господин Нугзар полюбился грузинскому зрителю многими незабываемыми ролями. Он останется выдающейся фигурой в истории грузинского киноискусства", - говорится в сообщении Гарибашвили.
Глава грузинского правительства выразил соболезнования семье актера, а также его друзьям и близким.
Нугзар Шария был известен по ряду ролей в кино, в том числе в картинах "Хевисбери Гоча", "Палиастоми", "Абесалом и Этери", "На берегах Ингури" и других.
В 1970 году Нугзар Шария уехал на Кубу, после чего попросил политического убежища в Париже и вскоре начал работать в парижском отделе радио "Свобода".
В 1971 году он переехал в Нью-Йорк, где читал лекции по режиссуре в Нью-Йоркском и Колумбийском университетах.