Министр образования рассказал о новшествах в школах Грузии
14:35 02.12.2022 (обновлено: 14:47 02.12.2022)
© Ministry of Education and Science of GeorgiaМинистр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели
© Ministry of Education and Science of Georgia
Чхенкели подробно отчитался за внедренные в грузинскую систему образования новшества и отметил их успехи
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели рассказал депутатам парламента об обновленной программе образования школьников, о спортивной составляющей и реализованных в 2021-2022 годах инфраструктурных проектах.
По словам Чхенкели, в этом году учеба в школах началась с важного новшества: в I класс отныне принимают детей, которым 6 лет исполняется до 30 сентября включительно. Ранее в I класс регистрировали детей, кому 6 лет исполнялось до 15 сентября, то есть до начала учебы.
Как отметил Чхенкели, с учетом увеличенного количества первоклассников, Минобразования обеспечило школы дополнительными соответствующими образовательными ресурсами и инвентарем.
Кроме того, с 2022 года первоклассники в качестве обязательного предмета начали учить шахматы. Данное новшество удалось внедрить с помощью Федерации шахмат. В проект включены более 400 переподготовленных педагогов, которые проводят в школах уроки шахмат.
© photo: Sputnik / StringerДети играют в шахматы
Дети играют в шахматы
© photo: Sputnik / Stringer
По инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили, в этом году в первый день начала учебы во всех школах страны прозвучал государственный гимн и был поднят флаг Грузии.
Также с нового учебного года в школах как отдельный предмет начали изучать историю Грузии. Группа, укомплектованная историками, переработала стандарт обучения истории Грузии и осуществила грифование нового учебника.
По инициативе премьер-министра Грузии, с нового учебного года в госшколах страны начался новый образовательный проект "Военное дело". Проект осуществляется в пилотном режиме и в него включены более 300 учеников из 18 школ высокогорных регионов. Уроки им проводят специально переподготовленные действующие военные офицеры разных званий.
По словам Чхенкели, в этом году расширен и масштаб образовательного проекта "Самооборона и безопасность". В проект на сегодня включены 40 школ. В рамках курса ученики получают знания о таких важных вопросах, как гражданская безопасность, возможные источники опасностей, международные миссии, система обороны Грузии и деятельность оборонных сил.
Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели
Далее Чхенкели отметил важность прививать среди школьников любовь к здоровому образу жизни и напомнил, что к спортивным направлениям для учеников начальных классов добавился т. н. "Тэг-регби", то есть бесконтактный регби.
Это веселая и захватывающая форма бесконтактного регби, подходящая для детей обоих полов, всех возрастов и возможностей. В этой игре нет схваток и вбрасывания из аута, а захваты запрещены. Игра впервые была проведена в Англии Ником Леонардом в 1991 году в качестве привлечения молодежи к такой игре как регби.
По словам Чхенкели, четыре тысячи переподготовленных учителей спорта, с использованием элементов регби и специальных упражнений заботятся о правильном физическом развитии учеников в Грузии.
Одним из важнейших новшеств также стало то, что для учеников II-VI классов изучение компьютерных технологий стало обязательным. В школах с начальных классов дети изучают элементы программирования, что помогает им развивать навыки алгоритмического мышления.
С целью содействия использования английского языка в практике с нового учебного года в 50 школах в пилотном режиме ученики V-VI классов пользуются дополнительной математической билингвальной книгой издания Макмиллана. В рамках пилотной программы переподготовлены более 60 педагогов математики, владеющих английским языком.
© courtesy of Mikheil Chkhenkeli Министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели
Министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели
© courtesy of Mikheil Chkhenkeli
Новые проекты осуществляются и в направлении поддержки неформального образования. В частности, обновлены молодежные лагери для учеников, и к 2023 году инициатива примет более масштабный характер, подчеркнул Чхенкели.
Министр также отметил, что для психосоциальной и эмоциональной поддержки учеников в школах страны усиливается социальный компонент, то есть повышается участие соцработников и психологов в системе образования. По его словам, число школьных приставов и соцработников с каждым годом растет.
Михаил Чхенкели также коснулся и темы развития школьной инфраструктуры. Напомним, по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили, в стране осуществляется проект стоимостью в 1 миллиард лари, который предусматривает строительство 80 и ремонт 320 школ страны.
Тендер на осуществление ремонтных работ остальных 400 школ будет объявлен в 2024 году, и к концу 2026 года будет завершен процесс строительства и обновления 800 школ страны. Таким образом, более 230 тысяч учеников будут учиться в обновленной и исправной образовательной среде.
Что касается уже осуществленных инфраструктурных проектов, то, по словам Чхенкели, в 2021-2022 годах построены три новые школы, а 237 – полностью или частично отремонтированы. Около 200 школ получили финансирование на осуществление разных инфраструктурных или материальных проектов.
С 2019 года по сей день в регионах построена и обновлена 121 школа, на данный момент идет строительство и ремонт 31 школы.