https://sputnik-georgia.ru/20221202/kakim-budet-byudzhet-minobrazovaniya-gruzii-v-2023-godu-272665272.html
Каким будет бюджет Минобразования Грузии в 2023 году
Каким будет бюджет Минобразования Грузии в 2023 году
Бюджет Минобразования и науки Грузии на 2023 год глава ведомства озвучил в ходе выступления в парламенте в рамках "часа министра" 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T17:01+0400
2022-12-02T17:01+0400
2022-12-02T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Ежегодно растущий бюджет позволяет заниматься внедрением новшеств, улучшением уже достигнутых результатов и продолжать текущую комплексную реформу системы образования, заявил министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели. В ходе выступления в парламенте в рамках "часа министра" Чхенкели озвучил и бюджет Минобразования и науки Грузии на 2023 год. Он составляет 2 030 800 000 лари (около 750 млн долларов). Это на 345,9 миллионов больше по сравнению с бюджетом 2022 года, отметил министр.Чхенкели особо отметил единую национальную стратегию образования и науки на 2022-2030 годы, утвержденную правительством Грузии, а также план действий на 2022-2024 годы этой же стратегии.По словам Михаила Чхенкели, данный документ основан на десятилетнем плане, который был представлен в 2021 году.Как заверил министр, каждая инициатива и проект, которые осуществляются ведомством, соответствуют приоритетам данной стратегии и направлены на обеспечение качественной и многообразной системы образования и науки в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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михаил чхенкели, грузия, новости, общество, тбилиси, министерство образования и науки грузии, образование в грузии, образование, министерство образования, науки, культуры и спорта
михаил чхенкели, грузия, новости, общество, тбилиси, министерство образования и науки грузии, образование в грузии, образование, министерство образования, науки, культуры и спорта
Каким будет бюджет Минобразования Грузии в 2023 году
Бюджет Минобразования и науки Грузии на 2023 год глава ведомства озвучил в ходе выступления в парламенте в рамках "часа министра"
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Ежегодно растущий бюджет позволяет заниматься внедрением новшеств, улучшением уже достигнутых результатов и продолжать текущую комплексную реформу системы образования, заявил министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.
В ходе выступления в парламенте в рамках "часа министра" Чхенкели озвучил и бюджет Минобразования и науки Грузии на 2023 год. Он составляет 2 030 800 000 лари (около 750 млн долларов). Это на 345,9 миллионов больше по сравнению с бюджетом 2022 года, отметил министр.
Чхенкели особо отметил единую национальную стратегию образования и науки на 2022-2030 годы, утвержденную правительством Грузии, а также план действий на 2022-2024 годы этой же стратегии.
По словам Михаила Чхенкели, данный документ основан на десятилетнем плане, который был представлен в 2021 году.
"Единая национальная стратегия образования и науки и план действий максимально учитывают цели устойчивого развития и содействуют укреплению результатов, достигнутых в рамках текущей реформы образования", - сказал Чхенкели.
Как заверил министр, каждая инициатива и проект, которые осуществляются ведомством, соответствуют приоритетам данной стратегии и направлены на обеспечение качественной и многообразной системы образования и науки в стране.