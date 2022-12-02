https://sputnik-georgia.ru/20221202/kinofestival-posvyaschennyy-zhenschinam-prokhodit-v-gruzii-272661538.html

Кинофестиваль, посвященный женщинам, проходит в Грузии

Кинофестиваль, посвященный женщинам, проходит в Грузии

Кинофорум проходит в рамках 16-дневной кампании против гендерного насилия 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T19:56+0400

2022-12-02T19:56+0400

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грузинское кино

грузинское кино

кино

кино

лана гогоберидзе

нана эквтимишвили

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Двухдневный кинофестиваль "Кона", посвященный женщинам-кинематографисткам и их фильмам, проходит в Грузии 2 и 3 декабря, говорится в сообщении организаторов.На фестивале представлены кинокартины режиссеров Кети Мачавариани, Ланы Гогоберидзе, Нино Гогуа и Наны Эквтимишвили. Смотр проходит в рамках 16-дневной кампании против гендерного насилия.Показы 2 декабря пройдут в технопарке "Каспи", а 3 декабря – в Доме культуры села Квемо Чала. Программа фестиваля выглядит следующим образом:2 декабря, технопарк "Каспи"3 декабря, Дом культуры Квемо ЧалаПосещение всех киносеансов свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузинское кино, грузинское кино, кино, кино, лана гогоберидзе, нана эквтимишвили, новости, общество, грузия, тбилиси, культура