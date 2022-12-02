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Кинофестиваль, посвященный женщинам, проходит в Грузии
Кинофестиваль, посвященный женщинам, проходит в Грузии
Кинофорум проходит в рамках 16-дневной кампании против гендерного насилия 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T19:56+0400
2022-12-02T19:56+0400
2022-12-02T19:56+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Двухдневный кинофестиваль "Кона", посвященный женщинам-кинематографисткам и их фильмам, проходит в Грузии 2 и 3 декабря, говорится в сообщении организаторов.На фестивале представлены кинокартины режиссеров Кети Мачавариани, Ланы Гогоберидзе, Нино Гогуа и Наны Эквтимишвили. Смотр проходит в рамках 16-дневной кампании против гендерного насилия.Показы 2 декабря пройдут в технопарке "Каспи", а 3 декабря – в Доме культуры села Квемо Чала. Программа фестиваля выглядит следующим образом:2 декабря, технопарк "Каспи"3 декабря, Дом культуры Квемо ЧалаПосещение всех киносеансов свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузинское кино, грузинское кино, кино, кино, лана гогоберидзе, нана эквтимишвили, новости, общество, грузия, тбилиси, культура
грузинское кино, грузинское кино, кино, кино, лана гогоберидзе, нана эквтимишвили, новости, общество, грузия, тбилиси, культура
Кинофестиваль, посвященный женщинам, проходит в Грузии
Кинофорум проходит в рамках 16-дневной кампании против гендерного насилия
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Двухдневный кинофестиваль "Кона", посвященный женщинам-кинематографисткам и их фильмам, проходит в Грузии 2 и 3 декабря, говорится в сообщении организаторов.
На фестивале представлены кинокартины режиссеров Кети Мачавариани, Ланы Гогоберидзе, Нино Гогуа и Наны Эквтимишвили. Смотр проходит в рамках 16-дневной кампании против гендерного насилия.
Показы 2 декабря пройдут в технопарке "Каспи", а 3 декабря – в Доме культуры села Квемо Чала. Программа фестиваля выглядит следующим образом:
2 декабря, технопарк "Каспи"
14:00 – открытие кинофестиваля
14:30 – показ документального фильма Кети Мачавариани "Мзиури"
15:45 – встреча/обсуждение с Кети Мачавариани
17:00 – показ фильма Ланы Гогоберидзе "Несколько интервью по личным вопросам".
3 декабря, Дом культуры Квемо Чала
14:00 – показ документального фильма Нино Гогуа "День и ночь"
15:00 – встреча с Нино Гогуа
16:30 – показ фильма Наны Эквтимишвили "Длинные светлые дни".
Посещение всех киносеансов свободное.