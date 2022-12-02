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Компания SpaceX получила разрешение развернуть до 7,5 тысячи спутников

Компания SpaceX получила разрешение развернуть до 7,5 тысячи спутников

Разрешение для SpaceX призвано защитить наземных спутниковых операторов от вредных помех и сохранить "безопасную космическую среду" 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T07:32+0400

2022-12-02T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Федеральная комиссия по связи (FCC) США одобрила заявку принадлежащей миллиардеру Илону Маску компании SpaceX на развертывание до 7,5 тысячи спутников второго поколения, говорится в решении регулятора.Отмечается, что разрешение для SpaceX, среди прочего, призвано защитить наземных спутниковых операторов от вредных помех и сохранить "безопасную космическую среду", а также ее ресурсы для использования в будущем.В сентябре компания оспорила решение FCC отклонить заявку на федеральные субсидии в размере 885 миллионов долларов, которые она планировала использовать для предоставления спутникового интернета клиентам в сельской местности. Отказ регулятора был аргументирован тем, что спутниковая тарелка, принадлежащая SpaceX, слишком дорога для обычных пользователей, и Starlink не продемонстрировала, что способна предоставить обещанную услугу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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