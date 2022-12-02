https://sputnik-georgia.ru/20221202/ministr-rasskazal-o-vyzovakh-v-protsesse-stroitelstva-dorogi-cherez-rikotskiy-pereval-272649415.html

Министр рассказал о вызовах в процессе строительства дороги через Рикотский перевал

Министр рассказал о вызовах в процессе строительства дороги через Рикотский перевал

Прогресс текущих работ на Рикоти дает возможность смело сказать, что в следующем году проект будет завершен, заявил министр 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T07:01+0400

2022-12-02T07:01+0400

2022-12-02T07:01+0400

грузия

новости

рикотский перевал

экономика

ираклий карселадзе

министерство инфраструктуры и регионального развития

рикотский перевал

строительство дороги

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Строительство четырехполосной скоростной автомагистрали через Рикотский перевал, связывающий западную и восточную части Грузии, активно продолжается, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе после осмотра текущих работ на всех участках перевала Рикоти.Дорога через Рикоти является ключевой — она соединяет восточную и западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.Карселадзе лично побывал на всех участках дорог, где ведутся работы, и отметил особый прогресс на участках Хеви-Убиса и Убиса-Шорапани, где к концу года ожидается 87% и 83% запланированного прогресса.Министр рассказал о вызовах, которые сопровождают масштабные проекты, включая геологические (в виде оползней), метеорологические и поставки сырья."Например, у нас возникли некоторые проблемы с поставками металла в связи с текущими событиями на Украине. Несмотря на то, что нам удалось перестроиться, все равно есть задержки с поставками металла, что, разумеется, отражается на ход работ", - сказал Карселадзе.Тем не менее, министр подчеркнул важность качественного выполнения работ, в связи с чем работы в значительной степени зависят от климатических условий, чтобы обеспечить высокое качество покрытия."Поэтому от этого зависит, завершим ли мы 11-километровый и 15-километровый участки дороги до конца года", - сказал он.По информации ведомства, уже пробиты 37 тоннелей, из них три введены в эксплуатацию.Параллельно ведутся работы на 91 мосту, из которых уже построено 52, а на шести завершенных мостах автотранспорт уже передвигается.Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви — 11,6 км, Хеви-Убиса — 12,2 км, Убиса-Шорапани — 13 км и Шорапани-Аргвета — 14,7 км.Строительство участка перевала Рикоти – это проект века, который реализуется на сложнейшем географическом маршруте со сложнейшими инженерными сооружениями.Участок Рикоти станет переломным проектом в строительстве скоростной автомагистрали, так как в результате его реализации уже построенные участки скоростной автомагистрали в Восточной и Западной Грузии будут соединены друг с другом.Скорость движения на участке Рикоти, которая сейчас составляет 60 км/ч, будет увеличена, на некоторых участках почти вдвое, а новая дорога будет соответствовать всем современным стандартам безопасности дорожного движения.В рамках проекта будет создано пространство, где население близлежащих сел сможет продавать свою продукцию в условиях надлежащей инфраструктуры. В частности, торговые площади будут организованы в следующих локациях: Сурами, Шроша и Зестафони.Строительство участков на Рикотском перевале обходится до 2,6 млрд лари и будет постепенно завершено к концу 2023 года. Отдельные участки планируется ввести в эксплуатацию в конце текущего года.После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми.Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

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грузия, новости, рикотский перевал, экономика, ираклий карселадзе, министерство инфраструктуры и регионального развития, рикотский перевал, строительство дороги