Министр рассказал о вызовах в процессе строительства дороги через Рикотский перевал
© photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of GeorgiaСтроительство автомагистрали на Рикотском перевале
Прогресс текущих работ на Рикоти дает возможность смело сказать, что в следующем году проект будет завершен, заявил министр
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Строительство четырехполосной скоростной автомагистрали через Рикотский перевал, связывающий западную и восточную части Грузии, активно продолжается, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе после осмотра текущих работ на всех участках перевала Рикоти.
Дорога через Рикоти является ключевой — она соединяет восточную и западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.
"Прогресс текущих работ на Рикоти, в целом, дает возможность смело сказать, что в следующем году проект будет завершен и будет иметь большое значение, как в международном, так и в региональном плане, а также для развития нашей страны", - сказал министр.
Карселадзе лично побывал на всех участках дорог, где ведутся работы, и отметил особый прогресс на участках Хеви-Убиса и Убиса-Шорапани, где к концу года ожидается 87% и 83% запланированного прогресса.
Министр рассказал о вызовах, которые сопровождают масштабные проекты, включая геологические (в виде оползней), метеорологические и поставки сырья.
© photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of GeorgiaИраклий Карселадзе осмотрел строительство автомагистрали на Рикотском перевале
Ираклий Карселадзе осмотрел строительство автомагистрали на Рикотском перевале
"Например, у нас возникли некоторые проблемы с поставками металла в связи с текущими событиями на Украине. Несмотря на то, что нам удалось перестроиться, все равно есть задержки с поставками металла, что, разумеется, отражается на ход работ", - сказал Карселадзе.
Тем не менее, министр подчеркнул важность качественного выполнения работ, в связи с чем работы в значительной степени зависят от климатических условий, чтобы обеспечить высокое качество покрытия.
"Поэтому от этого зависит, завершим ли мы 11-километровый и 15-километровый участки дороги до конца года", - сказал он.
© photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of GeorgiaСтроительство автомагистрали на Рикотском перевале
Строительство автомагистрали на Рикотском перевале
По информации ведомства, уже пробиты 37 тоннелей, из них три введены в эксплуатацию.
Параллельно ведутся работы на 91 мосту, из которых уже построено 52, а на шести завершенных мостах автотранспорт уже передвигается.
Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви — 11,6 км, Хеви-Убиса — 12,2 км, Убиса-Шорапани — 13 км и Шорапани-Аргвета — 14,7 км.
Строительство участка перевала Рикоти – это проект века, который реализуется на сложнейшем географическом маршруте со сложнейшими инженерными сооружениями.
© photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of GeorgiaСтроительство автомагистрали на Рикотском перевале
Строительство автомагистрали на Рикотском перевале
Участок Рикоти станет переломным проектом в строительстве скоростной автомагистрали, так как в результате его реализации уже построенные участки скоростной автомагистрали в Восточной и Западной Грузии будут соединены друг с другом.
Скорость движения на участке Рикоти, которая сейчас составляет 60 км/ч, будет увеличена, на некоторых участках почти вдвое, а новая дорога будет соответствовать всем современным стандартам безопасности дорожного движения.
В рамках проекта будет создано пространство, где население близлежащих сел сможет продавать свою продукцию в условиях надлежащей инфраструктуры. В частности, торговые площади будут организованы в следующих локациях: Сурами, Шроша и Зестафони.
© photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of GeorgiaСтроительство автомагистрали на Рикотском перевале
Строительство автомагистрали на Рикотском перевале
Строительство участков на Рикотском перевале обходится до 2,6 млрд лари и будет постепенно завершено к концу 2023 года. Отдельные участки планируется ввести в эксплуатацию в конце текущего года.
После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми.
© photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of GeorgiaСтроительство автомагистрали на Рикотском перевале
Строительство автомагистрали на Рикотском перевале
Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.