https://sputnik-georgia.ru/20221202/neskolko-tysyach-zhiteley-tbilisi-ostalis-bez-gaza-272677446.html

Несколько тысяч жителей Тбилиси остались без газа

Несколько тысяч жителей Тбилиси остались без газа

Газ отключили не только в жилых домах, но и в школах, детских садах, отделении полиции, мужском монастыре имени Архангела Гаврила 02.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 дек - Sputnik. Из-за аварии до 5,7 тысячи абонентов в спальном районе Тбилиси – Самгори, остались без газа, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.По данным компании, авария произошла в районе улицы Габриела Салоси и Богдана Хмельницкого. Газ отключили не только в жилых домах, но и в школах, детских садах, отделении полиции, мужском монастыре имени Архангела Гаврила и в клинике "Аверси".Подача газа будет восстановлена в период с 10:00 по 20:00 3 декабря.Для Тбилиси наличие беспрерывного газоснабжения особенно важно в зимний период, так как жители отапливают свои квартиры индивидуальными газовыми системами отопления или обогревателями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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