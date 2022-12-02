https://sputnik-georgia.ru/20221202/neskolko-tysyach-zhiteley-tbilisi-ostalis-bez-gaza-272677446.html
Несколько тысяч жителей Тбилиси остались без газа
Несколько тысяч жителей Тбилиси остались без газа
Газ отключили не только в жилых домах, но и в школах, детских садах, отделении полиции, мужском монастыре имени Архангела Гаврила 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T22:12+0400
2022-12-02T22:12+0400
2022-12-02T22:31+0400
грузия
новости
общество
происшествия
тбилиси
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23829/31/238293112_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_07a72747bfd31727bb247d6f8d4b10d2.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек - Sputnik. Из-за аварии до 5,7 тысячи абонентов в спальном районе Тбилиси – Самгори, остались без газа, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.По данным компании, авария произошла в районе улицы Габриела Салоси и Богдана Хмельницкого. Газ отключили не только в жилых домах, но и в школах, детских садах, отделении полиции, мужском монастыре имени Архангела Гаврила и в клинике "Аверси".Подача газа будет восстановлена в период с 10:00 по 20:00 3 декабря.Для Тбилиси наличие беспрерывного газоснабжения особенно важно в зимний период, так как жители отапливают свои квартиры индивидуальными газовыми системами отопления или обогревателями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23829/31/238293112_111:0:1888:1333_1920x0_80_0_0_24f00e05a3aa14fabd3983b7c4154846.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, происшествия, тбилиси, газ
грузия, новости, общество, происшествия, тбилиси, газ
Несколько тысяч жителей Тбилиси остались без газа
22:12 02.12.2022 (обновлено: 22:31 02.12.2022)
Газ отключили не только в жилых домах, но и в школах, детских садах, отделении полиции, мужском монастыре имени Архангела Гаврила
ТБИЛИСИ, 2 дек - Sputnik. Из-за аварии до 5,7 тысячи абонентов в спальном районе Тбилиси – Самгори, остались без газа, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.
По данным компании, авария произошла в районе улицы Габриела Салоси и Богдана Хмельницкого. Газ отключили не только в жилых домах, но и в школах, детских садах, отделении полиции, мужском монастыре имени Архангела Гаврила и в клинике "Аверси".
Подача газа будет восстановлена в период с 10:00 по 20:00 3 декабря.
Для Тбилиси наличие беспрерывного газоснабжения особенно важно в зимний период, так как жители отапливают свои квартиры индивидуальными газовыми системами отопления или обогревателями.