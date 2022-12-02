https://sputnik-georgia.ru/20221202/novaya-doroga-soedinit-chernomorskie-kurorty-gruzii-272671842.html

Новая дорога соединит черноморские курорты Грузии

Новая дорога соединит черноморские курорты Грузии

До конца года планируется открыть четырехполосный пятикилометровый участок данной дороги, заявил министр 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T19:32+0400

2022-12-02T19:32+0400

2022-12-02T19:32+0400

грузия

туризм

экономика

новости

ираклий карселадзе

министерство инфраструктуры и регионального развития

строительство дороги

кобулети

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Строительство одного из участков трассы Восток – Запад Григолети-Кобулети активно продолжается, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.Строительные работы на 14,4-километровом участке объездной дороги Григолети-Кобулети включают строительство четырехполосной асфальтобетонной дороги, 22-х мостовых переходов, четырех транспортных узлов.Кроме того, по его словам, до конца года планируется открыть четырехполосный пятикилометровый участок данной дороги.Объездная дорога Григолети-Кобулети является частью скоростной автомагистрали Восток-Запад (E60), через который участок дороги Самтредиа-Григолети будет соединен с объездной дорогой Кобулети, а транспортные потоки из Григолети в Кобулети будут двигаться уже по скоростной автомагистрали.Это даст возможность транспорту, едущему в зоне побережья Черного моря, не проезжать через населенные пункты и сократить время пути.Новый участок, наряду с комфортным передвижением, также обеспечит международные стандарты безопасности дорожного движения.Проект реализуется при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), и его стоимость составляет 228 миллионов лари.Европейская транзитная дорога Е-60 по величине второй европейский транзитный коридор, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, туризм, экономика, новости, ираклий карселадзе, министерство инфраструктуры и регионального развития, строительство дороги, кобулети