О туристическом потенциале Аджарии рассказали в Барселоне
© Courtesy of Ajara Tourism DepartmentАджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
© Courtesy of Ajara Tourism Department
В мероприятии принимают участие более 15 тысяч представителей сферы туризма из 100 стран
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Возможности грузинского черноморского курорта Аджария в направлении делового туризма представлены на туристической выставке IBTM World в Барселоне, говорится в сообщении департамента туризма и курортов Аджарии.
© Courtesy of Ajara Tourism DepartmentАджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
© Courtesy of Ajara Tourism Department
В мероприятии принимают участие более 15 тысяч представителей сферы туризма из 100 стран. Туристический потенциал Аджарии из Грузии представляют Департамент туризма Аджарии совместно с представителями Национальной администрации туризма и туристических компаний.
В рамках выставки делегация из Грузии проводит деловые встречи.
© Courtesy of Ajara Tourism DepartmentАджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
© Courtesy of Ajara Tourism Department
Отмечается, что интерес к Батуми уже проявил ряд туристических компаний, работающих по корпоративным заказам и ищущих новые и разнообразные туристические направления.
Параллельно с выставкой проводится ряд презентаций и поощрительных мероприятий для ознакомления с возможностями организаций.
© Courtesy of Ajara Tourism DepartmentАджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
© Courtesy of Ajara Tourism Department
В рамках выставки состоялась встреча с представителями журнала The Headquarters, которые готовят статьи в направлении MICE туризма (область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий – ред.).
© Courtesy of Ajara Tourism DepartmentАджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
© Courtesy of Ajara Tourism Department
IBTM World является ведущим мировым событием, которое предназначено для проведения встреч, конференций и мероприятий в сфере туризма, проходящих ежегодно в Барселоне.
© Courtesy of Ajara Tourism DepartmentАджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
© Courtesy of Ajara Tourism Department
В нем участвуют более 3 тысяч туристических направлений и поставщиков из разных стран, что дает наилучшую возможность установить деловые связи и узнать о тенденциях в отрасли.