https://sputnik-georgia.ru/20221202/o-turisticheskom-potentsiale-adzharii-rasskazali-v-barselone-272656966.html

О туристическом потенциале Аджарии рассказали в Барселоне

О туристическом потенциале Аджарии рассказали в Барселоне

В мероприятии принимают участие более 15 тысяч представителей сферы туризма из 100 стран 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T12:08+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Возможности грузинского черноморского курорта Аджария в направлении делового туризма представлены на туристической выставке IBTM World в Барселоне, говорится в сообщении департамента туризма и курортов Аджарии.В мероприятии принимают участие более 15 тысяч представителей сферы туризма из 100 стран. Туристический потенциал Аджарии из Грузии представляют Департамент туризма Аджарии совместно с представителями Национальной администрации туризма и туристических компаний.В рамках выставки делегация из Грузии проводит деловые встречи.Отмечается, что интерес к Батуми уже проявил ряд туристических компаний, работающих по корпоративным заказам и ищущих новые и разнообразные туристические направления.Параллельно с выставкой проводится ряд презентаций и поощрительных мероприятий для ознакомления с возможностями организаций.В рамках выставки состоялась встреча с представителями журнала The Headquarters, которые готовят статьи в направлении MICE туризма (область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий – ред.).IBTM World является ведущим мировым событием, которое предназначено для проведения встреч, конференций и мероприятий в сфере туризма, проходящих ежегодно в Барселоне.В нем участвуют более 3 тысяч туристических направлений и поставщиков из разных стран, что дает наилучшую возможность установить деловые связи и узнать о тенденциях в отрасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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туризм, экономика, грузия, аджария, барселона, новости, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм