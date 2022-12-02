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https://sputnik-georgia.ru/20221202/o-turisticheskom-potentsiale-adzharii-rasskazali-v-barselone-272656966.html
О туристическом потенциале Аджарии рассказали в Барселоне
О туристическом потенциале Аджарии рассказали в Барселоне
В мероприятии принимают участие более 15 тысяч представителей сферы туризма из 100 стран 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T12:08+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Возможности грузинского черноморского курорта Аджария в направлении делового туризма представлены на туристической выставке IBTM World в Барселоне, говорится в сообщении департамента туризма и курортов Аджарии.В мероприятии принимают участие более 15 тысяч представителей сферы туризма из 100 стран. Туристический потенциал Аджарии из Грузии представляют Департамент туризма Аджарии совместно с представителями Национальной администрации туризма и туристических компаний.В рамках выставки делегация из Грузии проводит деловые встречи.Отмечается, что интерес к Батуми уже проявил ряд туристических компаний, работающих по корпоративным заказам и ищущих новые и разнообразные туристические направления.Параллельно с выставкой проводится ряд презентаций и поощрительных мероприятий для ознакомления с возможностями организаций.В рамках выставки состоялась встреча с представителями журнала The Headquarters, которые готовят статьи в направлении MICE туризма (область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий – ред.).IBTM World является ведущим мировым событием, которое предназначено для проведения встреч, конференций и мероприятий в сфере туризма, проходящих ежегодно в Барселоне.В нем участвуют более 3 тысяч туристических направлений и поставщиков из разных стран, что дает наилучшую возможность установить деловые связи и узнать о тенденциях в отрасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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туризм, экономика, грузия, аджария, барселона, новости, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм
туризм, экономика, грузия, аджария, барселона, новости, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм

О туристическом потенциале Аджарии рассказали в Барселоне

12:08 02.12.2022
© Courtesy of Ajara Tourism DepartmentАджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2022
© Courtesy of Ajara Tourism Department
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В мероприятии принимают участие более 15 тысяч представителей сферы туризма из 100 стран
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Возможности грузинского черноморского курорта Аджария в направлении делового туризма представлены на туристической выставке IBTM World в Барселоне, говорится в сообщении департамента туризма и курортов Аджарии.
© Courtesy of Ajara Tourism DepartmentАджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2022
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
© Courtesy of Ajara Tourism Department
В мероприятии принимают участие более 15 тысяч представителей сферы туризма из 100 стран. Туристический потенциал Аджарии из Грузии представляют Департамент туризма Аджарии совместно с представителями Национальной администрации туризма и туристических компаний.
В рамках выставки делегация из Грузии проводит деловые встречи.
© Courtesy of Ajara Tourism DepartmentАджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2022
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
© Courtesy of Ajara Tourism Department
Отмечается, что интерес к Батуми уже проявил ряд туристических компаний, работающих по корпоративным заказам и ищущих новые и разнообразные туристические направления.
Параллельно с выставкой проводится ряд презентаций и поощрительных мероприятий для ознакомления с возможностями организаций.
© Courtesy of Ajara Tourism DepartmentАджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2022
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
© Courtesy of Ajara Tourism Department
В рамках выставки состоялась встреча с представителями журнала The Headquarters, которые готовят статьи в направлении MICE туризма (область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий – ред.).
© Courtesy of Ajara Tourism DepartmentАджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2022
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
© Courtesy of Ajara Tourism Department
IBTM World является ведущим мировым событием, которое предназначено для проведения встреч, конференций и мероприятий в сфере туризма, проходящих ежегодно в Барселоне.
© Courtesy of Ajara Tourism DepartmentАджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2022
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
© Courtesy of Ajara Tourism Department
В нем участвуют более 3 тысяч туристических направлений и поставщиков из разных стран, что дает наилучшую возможность установить деловые связи и узнать о тенденциях в отрасли.
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