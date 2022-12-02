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Потасовка со стрельбой в центре Тбилиси: задержаны два человека
Потасовка со стрельбой в центре Тбилиси: задержаны два человека
Нетрезвые посетители повздорили с поваром и обслуживающим персоналом ресторана 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T00:20+0400
2022-12-02T00:20+0400
2022-12-02T00:25+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек - Sputnik. Сотрудники полиции задержали двух человек, фигурирующих на видео о драке у ресторана на проспекте Агмашенебели, сообщил телеканал "Рустави 2". По предварительной информации, нетрезвые посетители повздорили с поваром и обслуживающим персоналом ресторана.На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видна небольшая потасовка, во время которой неизвестный мужчина достает из кармана пистолет и стреляет в воздух. МВД Грузии не сообщает дополнительных деталей дела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия
грузия, новости, происшествия
Потасовка со стрельбой в центре Тбилиси: задержаны два человека
00:20 02.12.2022 (обновлено: 00:25 02.12.2022)
Нетрезвые посетители повздорили с поваром и обслуживающим персоналом ресторана
ТБИЛИСИ, 2 дек - Sputnik. Сотрудники полиции задержали двух человек, фигурирующих на видео о драке у ресторана на проспекте Агмашенебели, сообщил телеканал "Рустави 2".
По предварительной информации, нетрезвые посетители повздорили с поваром и обслуживающим персоналом ресторана.
На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видна небольшая потасовка, во время которой неизвестный мужчина достает из кармана пистолет и стреляет в воздух.
МВД Грузии не сообщает дополнительных деталей дела.