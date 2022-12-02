https://sputnik-georgia.ru/20221202/potasovka-v-tsentre-tbilisi-politsiya-zaderzhala-dva-cheloveka-272647022.html

Потасовка со стрельбой в центре Тбилиси: задержаны два человека

Потасовка со стрельбой в центре Тбилиси: задержаны два человека

Нетрезвые посетители повздорили с поваром и обслуживающим персоналом ресторана 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T00:20+0400

2022-12-02T00:20+0400

2022-12-02T00:25+0400

грузия

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271827791_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_cd7279589b299255723e7d8efb052c94.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек - Sputnik. Сотрудники полиции задержали двух человек, фигурирующих на видео о драке у ресторана на проспекте Агмашенебели, сообщил телеканал "Рустави 2". По предварительной информации, нетрезвые посетители повздорили с поваром и обслуживающим персоналом ресторана.На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видна небольшая потасовка, во время которой неизвестный мужчина достает из кармана пистолет и стреляет в воздух. МВД Грузии не сообщает дополнительных деталей дела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия