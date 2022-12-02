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Повреждение исторической арки в Кахети – водителя оштрафовали
Повреждение исторической арки в Кахети – водителя оштрафовали
Городская арка Сигнахи является памятником культурного наследия. 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T11:26+0400
2022-12-02T11:26+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Водитель трейлера, который врезался в историческую арку в городе Сигнахи (Кахети), оштрафован на 250 лари (92 доллара), сообщает телекомпания "Рустави 2".Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно ночью 1 декабря. Восстановление арки начнется в ближайшее время.Историческая арка была построена во время царя Эрекле II. Городская арка является памятником культурного наследия. Сигнахская арка является частью величайшего исторического памятника – городской крепостной стены, которая, по мнению историков, была построена в 1762 году по решению царя Ираклия II.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, происшествия, кахети, тбилиси, сигнахи
новости, грузия, происшествия, кахети, тбилиси, сигнахи
Повреждение исторической арки в Кахети – водителя оштрафовали
Городская арка Сигнахи является памятником культурного наследия.
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik.
Водитель трейлера, который врезался в историческую арку в городе Сигнахи (Кахети), оштрафован на 250 лари (92 доллара), сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно ночью 1 декабря. Восстановление арки начнется в ближайшее время.
Историческая арка была построена во время царя Эрекле II. Городская арка является памятником культурного наследия.
Сигнахская арка является частью величайшего исторического памятника – городской крепостной стены, которая, по мнению историков, была построена в 1762 году по решению царя Ираклия II.