https://sputnik-georgia.ru/20221202/povrezhdenie-istoricheskoy-arki-v-kakheti--voditelya-oshtrafovali-272652803.html

Повреждение исторической арки в Кахети – водителя оштрафовали

Повреждение исторической арки в Кахети – водителя оштрафовали

Городская арка Сигнахи является памятником культурного наследия. 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T11:26+0400

2022-12-02T11:26+0400

2022-12-02T11:26+0400

новости

грузия

происшествия

кахети

тбилиси

сигнахи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24014/17/240141730_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_67a22d48b48654d4a835c9b9da45e54c.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Водитель трейлера, который врезался в историческую арку в городе Сигнахи (Кахети), оштрафован на 250 лари (92 доллара), сообщает телекомпания "Рустави 2".Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно ночью 1 декабря. Восстановление арки начнется в ближайшее время.Историческая арка была построена во время царя Эрекле II. Городская арка является памятником культурного наследия. Сигнахская арка является частью величайшего исторического памятника – городской крепостной стены, которая, по мнению историков, была построена в 1762 году по решению царя Ираклия II.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кахети

тбилиси

сигнахи

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, кахети, тбилиси, сигнахи