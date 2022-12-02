https://sputnik-georgia.ru/20221202/v-gruzii-raskryli-ocherednoe-transnatsionalnoe-prestuplenie-272662488.html
В Грузии раскрыли очередное транснациональное преступление
В Грузии раскрыли очередное транснациональное преступление
Борьба с отмыванием денег является одним из приоритетов прокуратуры Грузии 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T15:15+0400
2022-12-02T15:15+0400
2022-12-02T15:15+0400
происшествия
грузия
батуми
тбилиси
преступность в грузии
прокуратура
генеральная прокуратура грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/41/234094122_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_09b2b9e17141299a7bfb2254fd8b24bc.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии выявила очередной факт транснациональной преступности: возбуждено уголовное дело за отмывание денег, обвиняется иностранец, говорится в сообщении на сайте ведомства.Следствие установило, что гражданин другого государства, разыскиваемый за финансовые преступления, попытался легализовать крупную сумму денег в Грузии. В частности, он разместил на свои личные счета в одном из банков в Грузии нелегальные средства на сумму более 7 миллионов лари.На стадии расследования на банковские счета обвиняемого был наложен арест, в связи с чем он не мог распоряжаться находящимися на них суммами. В целях конфискации арестованных средств, добытых преступным путем, в пользу государства, прокуратура проведет соответствующие правовые процедуры.Уголовное дело в отношении обвиняемого возбуждено заочно по факту легализации незаконных доходов, сопровождавшейся получением дохода в особо крупном размере, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 12 лет.Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании для обвиняемого ареста в качестве меры пресечения в установленные законом сроки.Борьба с отмыванием денег является одним из приоритетов прокуратуры Грузии. Прокуратура страны активно продолжает расследование с целью установления других возможных лиц, причастных к преступлению, а также выявления и изобличения других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
батуми
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/41/234094122_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_499adf2b952ab3fd79ec51a7e058720e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, батуми, тбилиси, преступность в грузии, прокуратура, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, батуми, тбилиси, преступность в грузии, прокуратура, генеральная прокуратура грузии
В Грузии раскрыли очередное транснациональное преступление
Борьба с отмыванием денег является одним из приоритетов прокуратуры Грузии
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik.
Генеральная прокуратура Грузии выявила очередной факт транснациональной преступности: возбуждено уголовное дело за отмывание денег, обвиняется иностранец, говорится в сообщении на сайте
ведомства.
Следствие установило, что гражданин другого государства, разыскиваемый за финансовые преступления, попытался легализовать крупную сумму денег в Грузии. В частности, он разместил на свои личные счета в одном из банков в Грузии нелегальные средства на сумму более 7 миллионов лари.
Что касается происхождения денежных средств, обвиняемый предоставил банку поддельные договоры купли-продажи недвижимости, согласно которым он якобы продал принадлежащую ему недвижимость за границей, а выручку за нее получил наличными в городе Батуми.
На стадии расследования на банковские счета обвиняемого был наложен арест, в связи с чем он не мог распоряжаться находящимися на них суммами. В целях конфискации арестованных средств, добытых преступным путем, в пользу государства, прокуратура проведет соответствующие правовые процедуры.
Уголовное дело в отношении обвиняемого возбуждено заочно по факту легализации незаконных доходов, сопровождавшейся получением дохода в особо крупном размере, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 12 лет.
Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании для обвиняемого ареста в качестве меры пресечения в установленные законом сроки.
Борьба с отмыванием денег является одним из приоритетов прокуратуры Грузии. Прокуратура страны активно продолжает расследование с целью установления других возможных лиц, причастных к преступлению, а также выявления и изобличения других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.