https://sputnik-georgia.ru/20221202/v-gruzii-raskryli-ocherednoe-transnatsionalnoe-prestuplenie-272662488.html

В Грузии раскрыли очередное транснациональное преступление

В Грузии раскрыли очередное транснациональное преступление

Борьба с отмыванием денег является одним из приоритетов прокуратуры Грузии 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии выявила очередной факт транснациональной преступности: возбуждено уголовное дело за отмывание денег, обвиняется иностранец, говорится в сообщении на сайте ведомства.Следствие установило, что гражданин другого государства, разыскиваемый за финансовые преступления, попытался легализовать крупную сумму денег в Грузии. В частности, он разместил на свои личные счета в одном из банков в Грузии нелегальные средства на сумму более 7 миллионов лари.На стадии расследования на банковские счета обвиняемого был наложен арест, в связи с чем он не мог распоряжаться находящимися на них суммами. В целях конфискации арестованных средств, добытых преступным путем, в пользу государства, прокуратура проведет соответствующие правовые процедуры.Уголовное дело в отношении обвиняемого возбуждено заочно по факту легализации незаконных доходов, сопровождавшейся получением дохода в особо крупном размере, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 12 лет.Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании для обвиняемого ареста в качестве меры пресечения в установленные законом сроки.Борьба с отмыванием денег является одним из приоритетов прокуратуры Грузии. Прокуратура страны активно продолжает расследование с целью установления других возможных лиц, причастных к преступлению, а также выявления и изобличения других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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