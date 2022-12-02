https://sputnik-georgia.ru/20221202/vvedenie-vo-khram-presvyatoy-bogoroditsy-2022-molitvy-o-chem-prosyat-272663520.html

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2022: молитвы, о чем просят

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2022: молитвы, о чем просят

Введение во храм Пресвятой Богородицы православная церковь празднует 4 декабря – это один из 12 главных церковных праздников 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T19:09+0400

2022-12-02T19:09+0400

2022-12-02T19:09+0400

справки

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В основе праздника, установленного на заре христианства, лежит церковное предание о том, как родители торжественно ввели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский храм.В преддверии праздника Sputnik Грузия предлагает еще раз вспомнить историю введения будущей Богородицы во храм, а также рассказывает, какие молитвы читают перед святым образом и о чем просят Богоматерь.Введение во храм Пресвятой БогородицыРодители Богоматери - праведные Иоаким и Анна, были бездетны до старости. Они молились Богу о рождении ребенка и дали обет посвятить это дитя Ему. Всевышний услышал молитвы праведников – у них родилась дочь, которую назвали по указанию Ангела Божьего Мария, что в переводе с еврейского означает "госпожа, надежда".Когда будущей Богородице исполнилось три года, родители вместе с родственниками и знакомыми повели девочку в Иерусалимский храм.Шествие с пением священных песен и зажженными свечами длилось от Назарета до Иерусалима три дня.Навстречу процессия из Иерусалимского храма вышли с пением священники во главе с первосвященником Захарией.К храму поднималась лестница в пятнадцать высоких ступеней, которые маленькая Мария быстро преодолела, как только ее поставили на первую ступень. Наверху Пресвятую Деву ждал первосвященник, который по внушению свыше ввел ее в Святая Святых, куда из людей входил только первосвященник с очистительной жертвенной кровью раз в году. Этим была показана особая роль Пресвятой Богородицы в судьбе человечества.Родители Пресвятой Богородицы вернулись домой, а будущая Богоматерь оставалась до пятнадцатилетнего возраста в храме. Затем ее выдали за пожилого вдовца - плотника Иосифа, замуж.По церковному преданию, во время пребывания в Иерусалимском храме Мария воспитывалась вместе с благочестивыми девами - читала Священное Писание и постоянно молилась, а также занималась рукоделием.О чем просятПресвятая Богородица защищает всех от бед и несчастий, поэтому попросить в трудную минуту о помощи может любой христианин.Иконе Введение во храм Пресвятой Богородицы возносят молитвы об исцелении от различных болезней, укреплении веры и прощении грехов.Перед иконой Введение во храм Пресвятой Богородицы возносят молитвы и просят удачно выйти замуж, исцелить от бесплодия и даровать долгожданную беременность.В праздник введения во храм Пресвятую Богородицу просят помочь в трудных делах и в решении сложных вопросов.Молитвы перед святым образом возносят люди творческих профессий и просят Пресвятую Богородицу о раскрытии своего дара, а также помощи в продвижении по работе.Молитвы на Введение во ХрамПервая молитваО, Пресвятая Дево, Царица Небеси и земли, прежде век избранная Невесто Божия, в последняя же времена пришедшая в храм законный на обручение Жениху Небесному!Ты оставила еси люди Твоя и дом отца Твоего, во еже принести Себе в жертву чистую и непорочную Богови, и первая дала еси обет всегдашняго девства.Даруй же и нам соблюдати себе в целомудрии и чистоте и в страхе Божием во вся дни живота нашего, да будем храмы Духа Святаго, наипаче помози всем в подражание Твое во обителех живущим и обручившим себе на служение Богови в чистоте девства провождати житие свое и от юности нести иго Христово благое и легкое, свято храняще обеты своя.Ты провела еси, Всечистая, вся дни юности Твоея во храме Господнем вдали от соблазнов мира сего, в присном бодрствовании молитвенном и во всяком воздержании душевном же и телеснем, помози и нам отражати вся искушения вражеския от плоти, мира и диавола находящих на ны от юности нашея, и побеждати оныя молитвою и постом.Ты во храме Господнем со Ангелы пребывающи, украсилася еси всеми добродетельми,наипаче же смирением, чистотою и любовию и достойно воспиталася еси,да готова будеши вместити плотию Невместимое Слово Божие.Сподоби же и нам, одержимым гордостию, невоздержанием и леностию,облещися во всякое совершенство духовное, да уготовает кийждо от нас с помощию Твоею одеяние брачное души своея и елей доброделания, да не нази и неготови явимся во сретение Безсмертному Жениху нашему и Сыну Твоему, Христу Спасителю и Богу нашему, но да приимет ны с мудрыми девами во обители райския, идеже со всеми святыми сподоби нас выну славити и прославляти всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивое заступление всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.Вторая молитваК кому возопию, Владычице, к кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная?Кто плач мой услышит и воздыхание приимет, аще не Ты,Пренепорочная, Надежда христиан и Прибежище нам, грешным?Кто паче Тебе в несчастиях защитит?Услыши стенание мое и приклони ухо Твое ко мне, Владычице и Мати Бога моего!Не презри ищущаго Твоея помощи и не отрини мене грешнаго, Царице Небесная!Научи мене исполняти волю Сына Твоего и даруй желание всегда следовати Его святым заповедям.За мой ропот в болезнех, трудах и несчастиях не отступи от мене, но пребуди Материю и Покровительницею мене малодушнаго.Царице моя Преблагая, Заступнице Усердная!Твоим ходатайством прегрешения моя покрый, от видимых и невидимых врагов защити,сердца враждующих против мене смягчи и Христовою любовию согрей их.Мне же немощному даруй Твою всесильную помощь победита моя греховныя привычки,дабы, очищенный покаянием и последующею добродетельною жизнию, в общении со Святою Церковию провел остальныя дни земнаго странствия.Предстани мне, Надеждо всех христиан, в час кончины моея и подкрепи мою верув смертный тяжкий час. Вознеси за мене, многопрегрешающаго в жизни сей,Твоя всесильныя молитвы по отшествии моем, да оправдает мене Господь и соделает причастником Его безконечных радостей. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки