https://sputnik-georgia.ru/20221203/doroga-v-gorakh-gruzii-zakrylas-iz-za-snegopada-272689418.html

Дорога в горах Грузии закрылась из-за снегопада

Дорога в горах Грузии закрылась из-за снегопада

Движение автомобилей восстановят только после полной очистки дороги 03.12.2022, Sputnik Грузия

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дороги

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Дорога внутригосударственного значения Ничбиси - Дидгори - Диди Тонети закрылась в регионе Квемо Картли из-за сильного снегопада, тумана и плохой видимости, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.По данным департамента, запрет на движение автотранспорта введен на всех участках дороги. Движение автомобилей будет восстановлено только после полной очистки дороги, отмечают в ведомстве.Между тем в сторону Диди Тонети открыты альтернативные пути, по которым автомобили могут добраться до места назначения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, квемо картли, новости, грузия, непогода в грузии, департамент автомобильных дорог