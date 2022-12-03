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Дорога в горах Грузии закрылась из-за снегопада
Дорога в горах Грузии закрылась из-за снегопада
Движение автомобилей восстановят только после полной очистки дороги 03.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-03T20:20+0400
2022-12-03T20:20+0400
2022-12-03T20:36+0400
дороги
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непогода в грузии
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Дорога внутригосударственного значения Ничбиси - Дидгори - Диди Тонети закрылась в регионе Квемо Картли из-за сильного снегопада, тумана и плохой видимости, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.По данным департамента, запрет на движение автотранспорта введен на всех участках дороги. Движение автомобилей будет восстановлено только после полной очистки дороги, отмечают в ведомстве.Между тем в сторону Диди Тонети открыты альтернативные пути, по которым автомобили могут добраться до места назначения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, квемо картли, новости, грузия, непогода в грузии, департамент автомобильных дорог
дороги, грузинские дороги, машины и их водители, квемо картли, новости, грузия, непогода в грузии, департамент автомобильных дорог
Дорога в горах Грузии закрылась из-за снегопада
20:20 03.12.2022 (обновлено: 20:36 03.12.2022)
Движение автомобилей восстановят только после полной очистки дороги
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Дорога внутригосударственного значения Ничбиси - Дидгори - Диди Тонети закрылась в регионе Квемо Картли из-за сильного снегопада, тумана и плохой видимости, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
По данным департамента, запрет на движение автотранспорта введен на всех участках дороги. Движение автомобилей будет восстановлено только после полной очистки дороги, отмечают в ведомстве.
Между тем в сторону Диди Тонети открыты альтернативные пути, по которым автомобили могут добраться до места назначения.