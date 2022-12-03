https://sputnik-georgia.ru/20221203/dzyudoist-iz-gruzii-vyigral-bronzu-na-turnire-bolshogo-shlema-v-tokio-272684712.html
Дзюдоист из Грузии выиграл бронзу на турнире Большого шлема в Токио
Дзюдоист из Грузии выиграл бронзу на турнире Большого шлема в Токио
Бекаури победил олимпийского чемпиона 2016 года из Японии Масю Бейкера 03.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-03T14:14+0400
2022-12-03T14:14+0400
2022-12-03T14:32+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Грузинский дзюдоист, победитель Олимпиады в Токио Лаша Бекаури стал обладателем бронзовой медали среди спортсменов весом до 90 килограммов на турнире Большого шлема в Токио.В борьбе за бронзовую медаль Бекаури победил олимпийского чемпиона 2016 года из Японии Масю Бейкера.В 2022 году после турнира Большого шлема в Токио состоится еще один важный турнир. В Иерусалиме 20 декабря пройдут соревнования по дзюдо Judo Masters.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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федерация дзюдо грузии, лаша бекаури, спорт, грузия, новости, токио, япония, иерусалим
федерация дзюдо грузии, лаша бекаури, спорт, грузия, новости, токио, япония, иерусалим
Дзюдоист из Грузии выиграл бронзу на турнире Большого шлема в Токио
14:14 03.12.2022 (обновлено: 14:32 03.12.2022)
Бекаури победил олимпийского чемпиона 2016 года из Японии Масю Бейкера
ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Грузинский дзюдоист, победитель Олимпиады в Токио Лаша Бекаури стал обладателем бронзовой медали среди спортсменов весом до 90 килограммов на турнире Большого шлема в Токио.
В борьбе за бронзовую медаль Бекаури победил олимпийского чемпиона 2016 года из Японии Масю Бейкера.
В 2022 году после турнира Большого шлема в Токио состоится еще один важный турнир. В Иерусалиме 20 декабря пройдут соревнования по дзюдо Judo Masters.