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Дзюдоист из Грузии выиграл бронзу на турнире Большого шлема в Токио
Дзюдоист из Грузии выиграл бронзу на турнире Большого шлема в Токио
Бекаури победил олимпийского чемпиона 2016 года из Японии Масю Бейкера 03.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Грузинский дзюдоист, победитель Олимпиады в Токио Лаша Бекаури стал обладателем бронзовой медали среди спортсменов весом до 90 килограммов на турнире Большого шлема в Токио.В борьбе за бронзовую медаль Бекаури победил олимпийского чемпиона 2016 года из Японии Масю Бейкера.В 2022 году после турнира Большого шлема в Токио состоится еще один важный турнир. В Иерусалиме 20 декабря пройдут соревнования по дзюдо Judo Masters.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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федерация дзюдо грузии, лаша бекаури, спорт, грузия, новости, токио, япония, иерусалим
федерация дзюдо грузии, лаша бекаури, спорт, грузия, новости, токио, япония, иерусалим

Дзюдоист из Грузии выиграл бронзу на турнире Большого шлема в Токио

14:14 03.12.2022 (обновлено: 14:32 03.12.2022)
© courtesy of Lasha Bekauri ლაშა ბექაური
ლაშა ბექაური - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2022
© courtesy of Lasha Bekauri
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Бекаури победил олимпийского чемпиона 2016 года из Японии Масю Бейкера
ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Грузинский дзюдоист, победитель Олимпиады в Токио Лаша Бекаури стал обладателем бронзовой медали среди спортсменов весом до 90 килограммов на турнире Большого шлема в Токио.
© Courtesy of Lasha BekauriДзюдоист Лаша Бекаури
Дзюдоист Лаша Бекаури - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2022
Дзюдоист Лаша Бекаури
© Courtesy of Lasha Bekauri
В борьбе за бронзовую медаль Бекаури победил олимпийского чемпиона 2016 года из Японии Масю Бейкера.
В 2022 году после турнира Большого шлема в Токио состоится еще один важный турнир. В Иерусалиме 20 декабря пройдут соревнования по дзюдо Judo Masters.
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