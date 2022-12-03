https://sputnik-georgia.ru/20221203/dzyudoist-iz-gruzii-vyigral-bronzu-na-turnire-bolshogo-shlema-v-tokio-272684712.html

Дзюдоист из Грузии выиграл бронзу на турнире Большого шлема в Токио

Дзюдоист из Грузии выиграл бронзу на турнире Большого шлема в Токио

Бекаури победил олимпийского чемпиона 2016 года из Японии Масю Бейкера 03.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Грузинский дзюдоист, победитель Олимпиады в Токио Лаша Бекаури стал обладателем бронзовой медали среди спортсменов весом до 90 килограммов на турнире Большого шлема в Токио.В борьбе за бронзовую медаль Бекаури победил олимпийского чемпиона 2016 года из Японии Масю Бейкера.В 2022 году после турнира Большого шлема в Токио состоится еще один важный турнир. В Иерусалиме 20 декабря пройдут соревнования по дзюдо Judo Masters.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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федерация дзюдо грузии, лаша бекаури, спорт, грузия, новости, токио, япония, иерусалим