https://sputnik-georgia.ru/20221203/finansovye-instituty-gruzii-popadut-pod-edinyy-standart-otchetnosti-272680142.html
Финансовые институты Грузии попадут под единый стандарт отчетности
Финансовые институты Грузии попадут под единый стандарт отчетности
Финансовые учреждения Грузии будут обязаны предоставлять отчеты в Службу доходов, которая будет уполномочена передавать информацию компетентным органам... 03.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-03T10:25+0400
2022-12-03T10:25+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Парламент Грузии принял в окончательном чтении проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающий присоединение страны к международной системе единого стандарта отчетности.Единый стандарт отчетности также называемый стандартом автоматического обмена информацией финансовых счетов, требует, чтобы государства собирали данные из своих финансовых учреждений и автоматически обменивались ими с другими странами на ежегодной основе. Стандартом CRS устанавливаются сведения, подлежащие обмену, различные типы охватываемых счетов и налогоплательщиков, а также процедуры аудита, которые должны соблюдать финансовые учреждения.За проект проголосовали 80 депутатов.Банки Грузии будут сдавать особую отчетность в Службу доходов >>Согласно принятым поправкам, финансовые учреждения Грузии будут обязаны выполнять надлежащие процедуры, установленные Единым стандартом отчетности (CRS), и предоставлять финансовые отчеты в Службу доходов, которая будет уполномочена передавать информацию компетентным органам иностранного государства, а также отслеживать и контролировать выполнение обязательств, возлагаемых финансовыми учреждениями в связи с Единым стандартом отчетности (CRS).Поправки также устанавливают санкции, которые будут применяться к финансовому учреждению в случае невыполнения обязательств, введенных законопроектом.По информации парламента Грузии, законодательный пакет был разработан в целях выполнения обязательств, вытекающих из членства в Глобальном форуме по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения Организации экономического сотрудничества и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, налоги, налоговый кодекс
Финансовые институты Грузии попадут под единый стандарт отчетности
Финансовые учреждения Грузии будут обязаны предоставлять отчеты в Службу доходов, которая будет уполномочена передавать информацию компетентным органам иностранного государств
ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Парламент Грузии принял в окончательном чтении проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающий присоединение страны к международной системе единого стандарта отчетности.
Единый стандарт отчетности также называемый стандартом автоматического обмена информацией финансовых счетов, требует, чтобы государства собирали данные из своих финансовых учреждений и автоматически обменивались ими с другими странами на ежегодной основе. Стандартом CRS устанавливаются сведения, подлежащие обмену, различные типы охватываемых счетов и налогоплательщиков, а также процедуры аудита, которые должны соблюдать финансовые учреждения.
За проект проголосовали 80 депутатов.
Согласно принятым поправкам, финансовые учреждения Грузии будут обязаны выполнять надлежащие процедуры, установленные Единым стандартом отчетности (CRS), и предоставлять финансовые отчеты в Службу доходов, которая будет уполномочена передавать информацию компетентным органам иностранного государства, а также отслеживать и контролировать выполнение обязательств, возлагаемых финансовыми учреждениями в связи с Единым стандартом отчетности (CRS).
Поправки также устанавливают санкции, которые будут применяться к финансовому учреждению в случае невыполнения обязательств, введенных законопроектом.
По информации парламента Грузии, законодательный пакет был разработан в целях выполнения обязательств, вытекающих из членства в Глобальном форуме по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения Организации экономического сотрудничества и развития.