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Финансовые институты Грузии попадут под единый стандарт отчетности
Финансовые институты Грузии попадут под единый стандарт отчетности
Финансовые учреждения Грузии будут обязаны предоставлять отчеты в Службу доходов, которая будет уполномочена передавать информацию компетентным органам... 03.12.2022, Sputnik Грузия
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2022-12-03T10:25+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Парламент Грузии принял в окончательном чтении проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающий присоединение страны к международной системе единого стандарта отчетности.Единый стандарт отчетности также называемый стандартом автоматического обмена информацией финансовых счетов, требует, чтобы государства собирали данные из своих финансовых учреждений и автоматически обменивались ими с другими странами на ежегодной основе. Стандартом CRS устанавливаются сведения, подлежащие обмену, различные типы охватываемых счетов и налогоплательщиков, а также процедуры аудита, которые должны соблюдать финансовые учреждения.За проект проголосовали 80 депутатов.Банки Грузии будут сдавать особую отчетность в Службу доходов &gt;&gt;Согласно принятым поправкам, финансовые учреждения Грузии будут обязаны выполнять надлежащие процедуры, установленные Единым стандартом отчетности (CRS), и предоставлять финансовые отчеты в Службу доходов, которая будет уполномочена передавать информацию компетентным органам иностранного государства, а также отслеживать и контролировать выполнение обязательств, возлагаемых финансовыми учреждениями в связи с Единым стандартом отчетности (CRS).Поправки также устанавливают санкции, которые будут применяться к финансовому учреждению в случае невыполнения обязательств, введенных законопроектом.По информации парламента Грузии, законодательный пакет был разработан в целях выполнения обязательств, вытекающих из членства в Глобальном форуме по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения Организации экономического сотрудничества и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, налоги, налоговый кодекс
грузия, новости, экономика, налоги, налоговый кодекс

Финансовые институты Грузии попадут под единый стандарт отчетности

10:25 03.12.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliУличные часы на Мейдане в старом Тбилиси
Уличные часы на Мейдане в старом Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Финансовые учреждения Грузии будут обязаны предоставлять отчеты в Службу доходов, которая будет уполномочена передавать информацию компетентным органам иностранного государств
ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Парламент Грузии принял в окончательном чтении проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающий присоединение страны к международной системе единого стандарта отчетности.
Единый стандарт отчетности также называемый стандартом автоматического обмена информацией финансовых счетов, требует, чтобы государства собирали данные из своих финансовых учреждений и автоматически обменивались ими с другими странами на ежегодной основе. Стандартом CRS устанавливаются сведения, подлежащие обмену, различные типы охватываемых счетов и налогоплательщиков, а также процедуры аудита, которые должны соблюдать финансовые учреждения.
За проект проголосовали 80 депутатов.
Банки Грузии будут сдавать особую отчетность в Службу доходов >>
Согласно принятым поправкам, финансовые учреждения Грузии будут обязаны выполнять надлежащие процедуры, установленные Единым стандартом отчетности (CRS), и предоставлять финансовые отчеты в Службу доходов, которая будет уполномочена передавать информацию компетентным органам иностранного государства, а также отслеживать и контролировать выполнение обязательств, возлагаемых финансовыми учреждениями в связи с Единым стандартом отчетности (CRS).
Поправки также устанавливают санкции, которые будут применяться к финансовому учреждению в случае невыполнения обязательств, введенных законопроектом.
По информации парламента Грузии, законодательный пакет был разработан в целях выполнения обязательств, вытекающих из членства в Глобальном форуме по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения Организации экономического сотрудничества и развития.
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