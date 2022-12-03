https://sputnik-georgia.ru/20221203/immunitet-k-koronavirusu-vyrabotan-u-90--naseleniya-mira--voz-272686691.html

Иммунитет к коронавирусу выработан у 90% населения мира – ВОЗ

Иммунитет к коронавирусу выработан у 90% населения мира – ВОЗ

За последние пять недель немного снизилось число еженедельных случаев смерти от COVID-19, заявил Гебрейесус 03.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-03T19:38+0400

2022-12-03T19:38+0400

2022-12-03T19:38+0400

всемирная организация здравоохранения

в мире

коронавирус covid-19

ситуация с коронавирусом covid-19 в мире

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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Иммунитет к коронавирусу выработан у 90 процентов населения мира в результате болезни или вакцинации, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.Гебрейесус заявил, что за последние пять недель немного снизилось число еженедельных случаев смерти от COVID-19, однако на прошлой неделе скончались свыше 8,5 тысячи человек. По его словам, сегодня циркулирует более 500 подштаммов "омикрона", которые очень заразны. Тедрос Гебрейесус призвал все страны применять подход, основанный на оценке риска.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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всемирная организация здравоохранения, в мире, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире