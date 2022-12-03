https://sputnik-georgia.ru/20221203/immunitet-k-koronavirusu-vyrabotan-u-90--naseleniya-mira--voz-272686691.html
Иммунитет к коронавирусу выработан у 90% населения мира – ВОЗ
Иммунитет к коронавирусу выработан у 90% населения мира – ВОЗ
За последние пять недель немного снизилось число еженедельных случаев смерти от COVID-19, заявил Гебрейесус 03.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-03T19:38+0400
2022-12-03T19:38+0400
2022-12-03T19:38+0400
всемирная организация здравоохранения
в мире
коронавирус covid-19
ситуация с коронавирусом covid-19 в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251283245_807:172:3028:1421_1920x0_80_0_0_e48194a173262e30ea1b1f34afec49c8.jpg
ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Иммунитет к коронавирусу выработан у 90 процентов населения мира в результате болезни или вакцинации, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.Гебрейесус заявил, что за последние пять недель немного снизилось число еженедельных случаев смерти от COVID-19, однако на прошлой неделе скончались свыше 8,5 тысячи человек. По его словам, сегодня циркулирует более 500 подштаммов "омикрона", которые очень заразны. Тедрос Гебрейесус призвал все страны применять подход, основанный на оценке риска.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251283245_1365:146:3063:1420_1920x0_80_0_0_8d3b79bacb9873d4c1bd5e0e8635293d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
всемирная организация здравоохранения, в мире, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире
всемирная организация здравоохранения, в мире, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире
Иммунитет к коронавирусу выработан у 90% населения мира – ВОЗ
За последние пять недель немного снизилось число еженедельных случаев смерти от COVID-19, заявил Гебрейесус
ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Иммунитет к коронавирусу выработан у 90 процентов населения мира в результате болезни или вакцинации, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Мы гораздо ближе к тому, чтобы сказать, что чрезвычайная фаза пандемии завершилась. Но это еще не конец", – отметил он.
Гебрейесус заявил, что за последние пять недель немного снизилось число еженедельных случаев смерти от COVID-19, однако на прошлой неделе скончались свыше 8,5 тысячи человек.
По его словам, сегодня циркулирует более 500 подштаммов "омикрона", которые очень заразны. Тедрос Гебрейесус призвал все страны применять подход, основанный на оценке риска.