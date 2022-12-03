https://sputnik-georgia.ru/20221203/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-3-dekabrya-272681251.html

Какой будет погода в Грузии 3 декабря

Какой будет погода в Грузии 3 декабря

Метеорологам, увы, особо порадовать нечем – в стране будет дождь и снег. Одним словом, декабрь! 03.12.2022, Sputnik Грузия

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тбилиси

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Дожди, по данным синоптиков, ожидаются практически во всех регионах страны 3 декабря, в высокогорных районах – снег, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.Прогноз погоды по городам следующий:Что касается Тбилиси, синоптики прогнозируют в столице облачную погоду и дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса, днем воздух прогреется до 4 градусов. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:31.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>.

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погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды