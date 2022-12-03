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https://sputnik-georgia.ru/20221203/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-3-dekabrya-272681251.html
Какой будет погода в Грузии 3 декабря
Какой будет погода в Грузии 3 декабря
Метеорологам, увы, особо порадовать нечем – в стране будет дождь и снег. Одним словом, декабрь! 03.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-03T11:01+0400
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погода
грузия
новости
тбилиси
национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Дожди, по данным синоптиков, ожидаются практически во всех регионах страны 3 декабря, в высокогорных районах – снег, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.Прогноз погоды по городам следующий:Что касается Тбилиси, синоптики прогнозируют в столице облачную погоду и дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса, днем воздух прогреется до 4 градусов. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:31.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;.
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погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды

Какой будет погода в Грузии 3 декабря

11:01 03.12.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliКапли дождя на стекле в свете фар
Капли дождя на стекле в свете фар - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Метеорологам, увы, особо порадовать нечем – в стране будет дождь и снег. Одним словом, декабрь!
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Дожди, по данным синоптиков, ожидаются практически во всех регионах страны 3 декабря, в высокогорных районах – снег, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Прогноз погоды по городам следующий:
Зугдиди +10, дождь
Местия +6, дождь
Поти +11, дождь
Батуми +14, дождь
Озургети +12, дождь
Кутаиси +9, дождь
Амбролаури +8, дождь
Ахалцихе +9, дождь
Боржоми +6, дождь
Бакуриани +1, снег
Гори +5, дождь
Степанцминда +1, снег
Гудаури -4, снег
Телави +3, дождь
Рустави +5, дождь.
Что касается Тбилиси, синоптики прогнозируют в столице облачную погоду и дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса, днем воздух прогреется до 4 градусов. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:31.
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