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Какой будет погода в Грузии 3 декабря
Какой будет погода в Грузии 3 декабря
Метеорологам, увы, особо порадовать нечем – в стране будет дождь и снег. Одним словом, декабрь! 03.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-03T11:01+0400
2022-12-03T11:01+0400
2022-12-03T11:01+0400
погода
грузия
новости
тбилиси
национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Дожди, по данным синоптиков, ожидаются практически во всех регионах страны 3 декабря, в высокогорных районах – снег, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.Прогноз погоды по городам следующий:Что касается Тбилиси, синоптики прогнозируют в столице облачную погоду и дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса, днем воздух прогреется до 4 градусов. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:31.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>.
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погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Какой будет погода в Грузии 3 декабря
Метеорологам, увы, особо порадовать нечем – в стране будет дождь и снег. Одним словом, декабрь!
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Дожди, по данным синоптиков, ожидаются практически во всех регионах страны 3 декабря, в высокогорных районах – снег, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Прогноз погоды по городам следующий:
Что касается Тбилиси, синоптики прогнозируют в столице облачную погоду и дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса, днем воздух прогреется до 4 градусов. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:31.