https://sputnik-georgia.ru/20221203/na-zapade-gruzii-muzhchinu-zarezali-v-lesu-272682232.html

На западе Грузии мужчину зарезали в лесу

На западе Грузии мужчину зарезали в лесу

Соседи предполагают, что в лесу между мужчинами произошла ссора 03.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-03T11:41+0400

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амбролаури

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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Житель района Амбролаури (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) был обнаружен мертвым в лесу с ножевыми ранениями, сообщает телекомпания "Рустави 2".По данным телекомпании, последний раз мужчину видели идущим в лес с соседом, у которого были проблемы с психикой.Соседи предполагают, что в лесу между мужчинами произошла ссора.Следствие ведется по статье "Умышленное убийство". На месте работают криминалисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

амбролаури

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амбролаури, происшествия, грузия, новости, преступность в грузии