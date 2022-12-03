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На западе Грузии мужчину зарезали в лесу
На западе Грузии мужчину зарезали в лесу
Соседи предполагают, что в лесу между мужчинами произошла ссора 03.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-03T11:41+0400
2022-12-03T11:41+0400
2022-12-03T11:41+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Житель района Амбролаури (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) был обнаружен мертвым в лесу с ножевыми ранениями, сообщает телекомпания "Рустави 2".По данным телекомпании, последний раз мужчину видели идущим в лес с соседом, у которого были проблемы с психикой.Соседи предполагают, что в лесу между мужчинами произошла ссора.Следствие ведется по статье "Умышленное убийство". На месте работают криминалисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
амбролаури
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амбролаури, происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
амбролаури, происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
На западе Грузии мужчину зарезали в лесу
Соседи предполагают, что в лесу между мужчинами произошла ссора
ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Житель района Амбролаури (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) был обнаружен мертвым в лесу с ножевыми ранениями, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По данным телекомпании, последний раз мужчину видели идущим в лес с соседом, у которого были проблемы с психикой.
Соседи предполагают, что в лесу между мужчинами произошла ссора.
Следствие ведется по статье "Умышленное убийство". На месте работают криминалисты.