https://sputnik-georgia.ru/20221203/nazvan-glavnyy-tsvet-2023-goda---eto-novyy-krasnyy-272685724.html

Назван главный цвет 2023 года – это новый красный

Назван главный цвет 2023 года – это новый красный

Это цвет поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений, отмечают эксперты 03.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года – это Pantone 18-1750 Viva Magenta, карминовый красный, "бесстрашный и вдохновляющий" на эксперименты и самовыражение, сообщили в организации."Pantone 18-1750 Viva Magenta происходит из семейства красных оттенков и вдохновлен красным цветом кошенили (вид насекомых, из которых добывают вещество для получения красного красителя кармина), одного из самых сильных и ярких красителей, известных миру и одного из самых ценных натуральных красителей. Взывая к силам природы, Pantone 18-1750 Viva Magenta заряжает наш дух, помогая укрепить внутреннюю силу", – цитирует сайт слова исполнительного директора организации Леатрис Эйземан.Отмечается, что цвет этого года "мощный, бесстрашный и вдохновляющий". "Это новый красный, который упивается чистой радостью, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений", – добавили в организации.Любопытный процесс выбора цвета года по версии Pantone требует анализа тенденций. Эксперты исследуют мир в поисках новых цветовых решений – сюда могут входить индустрия развлечений и кино, коллекции произведений искусства и новых художников, мода, все области дизайна, популярные направления путешествий, а также новое течение жизни всей планеты и социально-экономические условия.Как известно, выбранный Pantone цвет года способен оказывать влияние на разработку продуктов и решения о покупке во многих отраслях, включая моду, мебель для дома и промышленный дизайн, а также упаковку продуктов и графический дизайн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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цвет года, новости, в мире, общество, pantone