Назван главный цвет 2023 года – это новый красный
14:59 03.12.2022 (обновлено: 15:07 03.12.2022)
Это цвет поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений, отмечают эксперты
ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года – это Pantone 18-1750 Viva Magenta, карминовый красный, "бесстрашный и вдохновляющий" на эксперименты и самовыражение, сообщили в организации.
"Pantone 18-1750 Viva Magenta происходит из семейства красных оттенков и вдохновлен красным цветом кошенили (вид насекомых, из которых добывают вещество для получения красного красителя кармина), одного из самых сильных и ярких красителей, известных миру и одного из самых ценных натуральных красителей. Взывая к силам природы, Pantone 18-1750 Viva Magenta заряжает наш дух, помогая укрепить внутреннюю силу", – цитирует сайт слова исполнительного директора организации Леатрис Эйземан.
An unconventional shade for an unconventional time:— PANTONE (@pantone) December 2, 2022
a new vision. Color of the Year 2023: PANTONE 18-1750 Viva Magenta
Vibrating with vim and vigor, a shade rooted in nature descending from the red family demonstrating a new signal of strength.https://t.co/vxEQlBykRT#Pantone pic.twitter.com/pRIP6bI2NH
Отмечается, что цвет этого года "мощный, бесстрашный и вдохновляющий". "Это новый красный, который упивается чистой радостью, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений", – добавили в организации.
Любопытный процесс выбора цвета года по версии Pantone требует анализа тенденций. Эксперты исследуют мир в поисках новых цветовых решений – сюда могут входить индустрия развлечений и кино, коллекции произведений искусства и новых художников, мода, все области дизайна, популярные направления путешествий, а также новое течение жизни всей планеты и социально-экономические условия.
Как известно, выбранный Pantone цвет года способен оказывать влияние на разработку продуктов и решения о покупке во многих отраслях, включая моду, мебель для дома и промышленный дизайн, а также упаковку продуктов и графический дизайн.
Как известно, выбранный Pantone цвет года способен оказывать влияние на разработку продуктов и решения о покупке во многих отраслях, включая моду, мебель для дома и промышленный дизайн, а также упаковку продуктов и графический дизайн.