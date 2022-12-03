https://sputnik-georgia.ru/20221203/premer-ministr-vlasti-gruzii-zabotyatsya-o-realizatsii-prav-lits-s-ovz-272684531.html

Премьер-министр: власти Грузии заботятся о реализации прав лиц с ОВЗ

Премьер-министр: власти Грузии заботятся о реализации прав лиц с ОВЗ

В 2023 году власти увеличат соцпомощь лицам с ОВЗ и финансирование целевых программ для них 03.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-03T16:58+0400

2022-12-03T16:58+0400

2022-12-03T16:58+0400

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лица с овз

международный день лиц с овз

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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Защита прав людей с ограниченными возможностями является приоритетом для правительства Грузии, говорится в заявлении премьер-министра страны в связи с Международным днем лиц с ОВЗ.Международный день лиц с ОВЗ был провозглашен в 1992 году Генассамблеей ООН. Отмечаемый ежегодно 3 декабря по всему миру Международный день лиц с ОВЗ мобилизует поддержку общественности для решения важнейших вопросов, касающихся интеграции людей с ограниченными возможностями.При этом Гарибашвили отметил, что уже в 2023 году власти Грузии увеличат соцпомощь лицам с ОВЗ и финансирование целевых программ для них.В частности, для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями здоровья и детей с ОВЗ соцпакет с 1 января 2023 года увеличится на 65 лари (23 доллара), а для остальных лиц, относящихся к другим категориям граждан с ОВЗ – на 35 лари (12 долларов).Увеличение соцпакета коснется около 132 000 человек, которые получают в месяц в пределах 100-419 лари (35-150 долларов).Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая (лица с ярко выраженными ограниченными возможностями, вторая (лица со значительно выраженными ограниченными возможностями), третья (в меру выраженными ограниченными возможностями) и четвертая (дети – первая, вторая, третья группы).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий гарибашвили, люди с овз, лица с овз, международный день лиц с овз