https://sputnik-georgia.ru/20221203/sgb-gruzii-vyyavila-fakt-poddelki-dokumentov--272683142.html

СГБ Грузии выявила факт подделки документов

СГБ Грузии выявила факт подделки документов

Во время обыска членов преступной группировки в нескольких регионах Грузии были обнаружены высококачественные фальшивые документы 03.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-03T13:39+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Сотрудники департамента контрразведки СГБ Грузии задержали трех человек по обвинению в изготовлении поддельных документов, говорится в сообщении ведомства.По данным следствия, во время обыска членов преступной группировки в нескольких регионах Грузии были обнаружены высококачественные фальшивые документы разных стран, в том числе водительские права, удостоверения личности, дипломы и так далее.В данный момент, по данным СГБ, устанавливаются другие участники группировки.В случае подтверждения вины задержанным грозит от 3 до 6 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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