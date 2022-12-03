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СГБ Грузии выявила факт подделки документов
СГБ Грузии выявила факт подделки документов
Во время обыска членов преступной группировки в нескольких регионах Грузии были обнаружены высококачественные фальшивые документы 03.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-03T13:39+0400
2022-12-03T13:39+0400
2022-12-03T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Сотрудники департамента контрразведки СГБ Грузии задержали трех человек по обвинению в изготовлении поддельных документов, говорится в сообщении ведомства.По данным следствия, во время обыска членов преступной группировки в нескольких регионах Грузии были обнаружены высококачественные фальшивые документы разных стран, в том числе водительские права, удостоверения личности, дипломы и так далее.В данный момент, по данным СГБ, устанавливаются другие участники группировки.В случае подтверждения вины задержанным грозит от 3 до 6 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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сгб, тбилиси, грузия, происшествия, новости, преступность в грузии
сгб, тбилиси, грузия, происшествия, новости, преступность в грузии
СГБ Грузии выявила факт подделки документов
Во время обыска членов преступной группировки в нескольких регионах Грузии были обнаружены высококачественные фальшивые документы
ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Сотрудники департамента контрразведки СГБ Грузии задержали трех человек по обвинению в изготовлении поддельных документов, говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, во время обыска членов преступной группировки в нескольких регионах Грузии были обнаружены высококачественные фальшивые документы разных стран, в том числе водительские права, удостоверения личности, дипломы и так далее.
В данный момент, по данным СГБ, устанавливаются другие участники группировки.
В случае подтверждения вины задержанным грозит от 3 до 6 лет.