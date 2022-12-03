https://sputnik-georgia.ru/20221203/sostoyanie-saakashvili-ukhudshilos--advokat-272686397.html

Состояние Саакашвили ухудшилось – адвокат

Состояние Саакашвили ухудшилось – адвокат

Если суд не примет решение об отсрочке наказания, без должного лечения экс-президент может умереть, заявил адвокат 03.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-03T16:16+0400

2022-12-03T16:16+0400

2022-12-03T16:16+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

грузия

новости

шалва хачапуридзе

тбилиси

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Адвокат осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе не исключает перевода своего подзащитного в другую клинику из-за ухудшения состояния.Защитники экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили.Он также отметил, что если суд не примет решение об отсрочке наказания, без должного лечения экс-президент может умереть.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Состояние СаакашвилиПроблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди".Психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" 1 декабря обнародовал медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили. Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалистов.По словам главы центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли в суставах и костях.По словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, что может говорить о наличии инфекционных процессов или интоксикации.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, грузия, новости, шалва хачапуридзе, тбилиси, тбилисский городской суд