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Убийство женщины в тбилисском автобусе: подробности судебного процесcа
Убийство женщины в тбилисском автобусе: подробности судебного процесcа
Мужчина нанес своей жене 10 ударов ножом в горло на глазах у собственных детей и пассажиров автобуса 03.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-03T19:00+0400
2022-12-03T19:00+0400
2022-12-03T19:00+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд допросил свидетелей обвинения по делу об убийстве женщины в автобусе.Убийство произошло 21 мая. По данным следствия, Роин Мебония нанес своей 30-летней жене 10 ударов ножом в горло на глазах у собственных детей и пассажиров автобуса. По предварительным данным, мужчина принимал психотропные препараты."Судья отправит его в учреждение по исполнению наказания в Хони, так как эксперт подтвердил, что он нуждается в лечении. Для Мебония не имеет значения, сколько ему присудят. Но по закону нужно доказать, что обвиняемый осознавал, что совершал преступление", – сказал Комахидзе.В ответ на это прокурор по делу Леван Жоржоладзе заявил, что экспертиза признала Мебония вменяемым."По существующему заключению, Мебония может отвечать за свое преступление", – сказал Жоржоладзе.Роин Мебония обвиняется в "умышленном убийстве, совершенном в отношении члена семьи с особой жестокостью". Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси, тбилисский городской суд, насилие, семейное насилие
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси, тбилисский городской суд, насилие, семейное насилие
Убийство женщины в тбилисском автобусе: подробности судебного процесcа
Мужчина нанес своей жене 10 ударов ножом в горло на глазах у собственных детей и пассажиров автобуса
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд допросил свидетелей обвинения по делу об убийстве женщины в автобусе.
Убийство произошло 21 мая. По данным следствия, Роин Мебония нанес своей 30-летней жене 10 ударов ножом в горло на глазах у собственных детей и пассажиров автобуса. По предварительным данным, мужчина принимал психотропные препараты.
Адвокат обвиняемого Сулхан Комахидзе заявил на суде, что даже в случае обвинительного приговора его подзащитного ждет психиатрическое учреждение по исполнению наказания, где находятся на лечении преступники, признанные невменяемыми.
"Судья отправит его в учреждение по исполнению наказания в Хони, так как эксперт подтвердил, что он нуждается в лечении. Для Мебония не имеет значения, сколько ему присудят. Но по закону нужно доказать, что обвиняемый осознавал, что совершал преступление", – сказал Комахидзе.
В ответ на это прокурор по делу Леван Жоржоладзе заявил, что экспертиза признала Мебония вменяемым.
"По существующему заключению, Мебония может отвечать за свое преступление", – сказал Жоржоладзе.
Роин Мебония обвиняется в "умышленном убийстве, совершенном в отношении члена семьи с особой жестокостью". Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.