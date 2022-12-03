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В Грузии выросло число преступлений на сексуальной почве
В Грузии выросло число преступлений на сексуальной почве
Пик фиксируемых изнасилований пришелся на июнь 2022 года 03.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-03T22:22+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Число преступлений на сексуальной почве за 10 месяцев 2022 года увеличилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.При этом за отчетный период число изнасилований выросло по сравнению с прошлым годом на 4,2% и составило 148 случаев.Пик фиксируемых изнасилований пришелся на июнь 2022 года, когда за месяц было зафиксировано 23 подобных факта.В тоже время по данным прокуратуры за 10 месяцев 2022 года обвинения в различных сексуальных преступлениях были предъявлены 286 лицам. При этом в изнасиловании обвинили 107 человек, а в развратных действиях или сексуальной связи с лицом до 16 лет – 61 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, мвд грузии, насилие
грузия, происшествия, новости, мвд грузии, насилие
В Грузии выросло число преступлений на сексуальной почве
Пик фиксируемых изнасилований пришелся на июнь 2022 года
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Число преступлений на сексуальной почве за 10 месяцев 2022 года увеличилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
Всего по данным ведомства в период с 1 января по 1 ноября 2022 года было зафиксировано 440 подобных преступлений.
При этом за отчетный период число изнасилований выросло по сравнению с прошлым годом на 4,2% и составило 148 случаев.
Пик фиксируемых изнасилований пришелся на июнь 2022 года, когда за месяц было зафиксировано 23 подобных факта.
В тоже время по данным прокуратуры за 10 месяцев 2022 года обвинения в различных сексуальных преступлениях были предъявлены 286 лицам. При этом в изнасиловании обвинили 107 человек, а в развратных действиях или сексуальной связи с лицом до 16 лет – 61 человек.