https://sputnik-georgia.ru/20221203/v-gruzii-vyroslo-chislo-prestupleniy-na-seksualnoy-pochve-272688327.html

В Грузии выросло число преступлений на сексуальной почве

В Грузии выросло число преступлений на сексуальной почве

Пик фиксируемых изнасилований пришелся на июнь 2022 года 03.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Число преступлений на сексуальной почве за 10 месяцев 2022 года увеличилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.При этом за отчетный период число изнасилований выросло по сравнению с прошлым годом на 4,2% и составило 148 случаев.Пик фиксируемых изнасилований пришелся на июнь 2022 года, когда за месяц было зафиксировано 23 подобных факта.В тоже время по данным прокуратуры за 10 месяцев 2022 года обвинения в различных сексуальных преступлениях были предъявлены 286 лицам. При этом в изнасиловании обвинили 107 человек, а в развратных действиях или сексуальной связи с лицом до 16 лет – 61 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, происшествия, новости, мвд грузии, насилие