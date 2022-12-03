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В США презентовали новейший стратегический бомбардировщик – ВИДЕО
В США презентовали новейший стратегический бомбардировщик – ВИДЕО
Самолет может достичь любой точки планеты, преодолев передовые системы ПВО, заявляют разработчики 03.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-03T18:18+0400
2022-12-03T18:18+0400
2022-12-03T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Один из крупнейших оборонных подрядчиков в США, компания Northrop Grumman, презентовал новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider – он разработан по технологии "стелс", пишет РИА Новости.Министр обороны Ллойд Остин назвал это событие историческим. Производитель позиционирует бомбардировщик как единственный в мире самолет шестого поколения.По информации разработчиков, B-21 Raider будет способен достичь любой точки мира, нести ядерные и неядерные вооружения и преодолевать самые передовые системы ПВО благодаря усовершенствованной технологии "стелс". Ожидается, что в перспективе миру представят беспилотные модификации такой модели.Кроме этого, еще пять бомбардировщиков такого типа находятся на различных стадиях производства. Военные говорят о планах приобрести не менее сотни таких самолетов. На программу B-21 Пентагон зарезервировал свыше 19 миллиардов долларов с 2023 по 2027 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, наука, новости, пентагон, сша
в мире, наука, новости, пентагон, сша
В США презентовали новейший стратегический бомбардировщик – ВИДЕО
Самолет может достичь любой точки планеты, преодолев передовые системы ПВО, заявляют разработчики
ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik.
Один из крупнейших оборонных подрядчиков в США, компания Northrop Grumman, презентовал новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider – он разработан по технологии "стелс", пишет РИА Новости.
Министр обороны Ллойд Остин назвал это событие историческим. Производитель позиционирует бомбардировщик как единственный в мире самолет шестого поколения.
По информации разработчиков, B-21 Raider будет способен достичь любой точки мира, нести ядерные и неядерные вооружения и преодолевать самые передовые системы ПВО благодаря усовершенствованной технологии "стелс". Ожидается, что в перспективе миру представят беспилотные модификации такой модели.
Кроме этого, еще пять бомбардировщиков такого типа находятся на различных стадиях производства. Военные говорят о планах приобрести не менее сотни таких самолетов. На программу B-21 Пентагон зарезервировал свыше 19 миллиардов долларов с 2023 по 2027 год.