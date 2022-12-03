https://sputnik-georgia.ru/20221203/vlasti-gruzii-namereny-iskat-krupnuyu-kompaniyu-dlya-planirovaniya-prostranstva-strany-272683642.html

Власти Грузии намерены искать крупную компанию для планирования пространства страны

Власти Грузии намерены искать крупную компанию для планирования пространства страны

Вопрос тендера обсуждался на экономическом совете правительства 03.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-03T15:37+0400

2022-12-03T15:37+0400

2022-12-03T15:37+0400

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Правительство Грузии в ближайшее время объявит тендер на поиск консорциума, который разработает план по пространственному планированию страны, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.Отмечается, что вопрос тендера обсуждался на экономическом совете правительства под председательством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.По данным экономической команды, в консорциум, который будет работать над планом, войдут местные и зарубежные компании, а сама разработка плана займет год. Также стороны обсуждили инициативу премьер-министра о выделении 200 миллионов лари на развитие туристических объектов.Было отмечено, что правительство работает над 10 новыми санаториями в городах и поселках, а также реализует проекты по нескольким направлениям, включающим как развитие туристических достопримечательностей, так и создание инвестиционных предложений для бизнеса, что позволит создать дополнительные рабочие места.Ситуация с туризмомПандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.По статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-октябре 2022 года выросло на 188,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За десять месяцев страна приняла 4,4 миллиона международных визитеров, восстановив показатели 2019 года на 54,8%.Доходы Грузии от международных путешественников за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов, что на 184,4% больше, чем в январе-октябре 2021 года. Кроме того, доходы превысили и показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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ираклий гарибашвили, новости, экономика, грузия, тбилиси