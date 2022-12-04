https://sputnik-georgia.ru/20221204/chetyre-cheloveka-pogiblo-pri-vzryve-gaza-v-nizhnevartovske-272700351.html

Четыре человека погибло при взрыве газа в Нижневартовске

Четыре человека погибло при взрыве газа в Нижневартовске

Спасатели эвакуировали около 50 жильцов, но под завалами могут оставаться люди 04.12.2022, Sputnik Грузия

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2022-12-04T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. В пятиэтажке в Нижневартовске произошел взрыв газа. Подробности передают местные СМИ.В воскресенье вечером в жилом доме по улице Мира произошел взрыв. При этом часть пятиэтажки обрушилась – рухнули перекрытия второго и третьего этажа.Предварительно, в результате взрыва пострадали 8 человек, сообщается о четырех погибших.Спасатели эвакуировали около 50 жильцов.На месте работают экстренные службы. Под завалами могут оставаться люди.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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