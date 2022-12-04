https://sputnik-georgia.ru/20221204/chetyre-cheloveka-pogiblo-pri-vzryve-gaza-v-nizhnevartovske-272700351.html
Четыре человека погибло при взрыве газа в Нижневартовске
Четыре человека погибло при взрыве газа в Нижневартовске
Спасатели эвакуировали около 50 жильцов, но под завалами могут оставаться люди 04.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-04T19:05+0400
2022-12-04T19:05+0400
2022-12-04T19:28+0400
новости
происшествия
россия
в мире
взрыв газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/04/272700022_0:807:2047:1958_1920x0_80_0_0_0dc2c087ebf70ed7b315ca8ef5af5774.jpg
ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. В пятиэтажке в Нижневартовске произошел взрыв газа. Подробности передают местные СМИ.В воскресенье вечером в жилом доме по улице Мира произошел взрыв. При этом часть пятиэтажки обрушилась – рухнули перекрытия второго и третьего этажа.Предварительно, в результате взрыва пострадали 8 человек, сообщается о четырех погибших.Спасатели эвакуировали около 50 жильцов.На месте работают экстренные службы. Под завалами могут оставаться люди.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/04/272700022_0:530:2047:2065_1920x0_80_0_0_ca62537d34401b6c3486128c387aa97e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, происшествия, россия, в мире, взрыв газа
новости, происшествия, россия, в мире, взрыв газа
Четыре человека погибло при взрыве газа в Нижневартовске
19:05 04.12.2022 (обновлено: 19:28 04.12.2022)
Спасатели эвакуировали около 50 жильцов, но под завалами могут оставаться люди
ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. В пятиэтажке в Нижневартовске произошел взрыв газа. Подробности передают местные СМИ.
В воскресенье вечером в жилом доме по улице Мира произошел взрыв. При этом часть пятиэтажки обрушилась – рухнули перекрытия второго и третьего этажа.
Предварительно, в результате взрыва пострадали 8 человек, сообщается о четырех погибших.
Спасатели эвакуировали около 50 жильцов.
На месте работают экстренные службы. Под завалами могут оставаться люди.