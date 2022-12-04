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Грузинский "Черный лев" пробился в финал Суперкубка Европы по регби
Грузинский "Черный лев" пробился в финал Суперкубка Европы по регби
Соперником грузинской франшизе станет победитель пары "Лузитануш" (Португалия) и "Тель-Авив Хитс" 04.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-04T19:46+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Победитель первого розыгрыша Суперкубка Европы по регби команда "Черный лев" на стадионе "Авчала" разгромила испанский "Иберианс" в полуфинальном матче Суперкубка 2022 года.Игра завершилась со счетом 41:9. "Черный лев" вышел в финал Суперкубка, где его соперником станет победитель пары "Лузитануш" (Португалия) и "Тель-Авив Хитс".Групповой этап розыгрыша Суперкубка Европы по регби завершился в октябре. "Чёрный лев" стал победителем Восточной конференции с 23 очками, тем самым получил право провести полуфинальную встречу дома.К мачту с испанцами "Чёрный лев" подошел с потерями. Из-за травм к команде не смогли присоединиться Лаша Хмаладзе, Сандро Тодуа, Григор Кердикошвили, Темо Чичинадзе, Торнике Акубардия и Георгий Кервалишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
Грузинский "Черный лев" пробился в финал Суперкубка Европы по регби
19:46 04.12.2022 (обновлено: 19:56 04.12.2022)
Соперником грузинской франшизе станет победитель пары "Лузитануш" (Португалия) и "Тель-Авив Хитс"
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Победитель первого розыгрыша Суперкубка Европы по регби команда "Черный лев" на стадионе "Авчала" разгромила испанский "Иберианс" в полуфинальном матче Суперкубка 2022 года.
Игра завершилась со счетом 41:9. "Черный лев" вышел в финал Суперкубка, где его соперником станет победитель пары "Лузитануш" (Португалия) и "Тель-Авив Хитс".
Групповой этап розыгрыша Суперкубка Европы по регби завершился в октябре. "Чёрный лев" стал победителем Восточной конференции с 23 очками, тем самым получил право провести полуфинальную встречу дома.
К мачту с испанцами "Чёрный лев" подошел с потерями. Из-за травм к команде не смогли присоединиться Лаша Хмаладзе, Сандро Тодуа, Григор Кердикошвили, Темо Чичинадзе, Торнике Акубардия и Георгий Кервалишвили.