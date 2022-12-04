https://sputnik-georgia.ru/20221204/gruzinskiy-chernyy-lev-probilsya-v-final-superkubka-evropy-po-regbi-272701144.html

Грузинский "Черный лев" пробился в финал Суперкубка Европы по регби

Грузинский "Черный лев" пробился в финал Суперкубка Европы по регби

Соперником грузинской франшизе станет победитель пары "Лузитануш" (Португалия) и "Тель-Авив Хитс" 04.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-04T19:46+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Победитель первого розыгрыша Суперкубка Европы по регби команда "Черный лев" на стадионе "Авчала" разгромила испанский "Иберианс" в полуфинальном матче Суперкубка 2022 года.Игра завершилась со счетом 41:9. "Черный лев" вышел в финал Суперкубка, где его соперником станет победитель пары "Лузитануш" (Португалия) и "Тель-Авив Хитс".Групповой этап розыгрыша Суперкубка Европы по регби завершился в октябре. "Чёрный лев" стал победителем Восточной конференции с 23 очками, тем самым получил право провести полуфинальную встречу дома.К мачту с испанцами "Чёрный лев" подошел с потерями. Из-за травм к команде не смогли присоединиться Лаша Хмаладзе, Сандро Тодуа, Григор Кердикошвили, Темо Чичинадзе, Торнике Акубардия и Георгий Кервалишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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