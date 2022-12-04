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Когда МВФ предоставит Грузии очередной транш

Когда МВФ предоставит Грузии очередной транш

В случае утверждения первого обзора Грузия получит второй транш кредита в размере 38 миллионов долларов 04.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-04T23:40+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Исполнительный совет Международного валютного фонда рассмотрит первый обзор программы в Грузии до конца года, говорится в материалах МВФ.Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100 процентов квоты и 210,4 миллиона СПЗ) в июне 2022 года. Тогда Грузия получила и первый транш в размере 40 миллионов долларов.В случае утверждения первого обзора, Грузия получит второй транш кредита в размере 38 миллионов долларов.В документах отмечается, что власти Грузии осуществили структурные реформы, охватывающие налоговую политику и администрирование, финансовый надзор, управление государственными инвестициями и оценку финансовых рисков, связанных с климатом."Власти объявили о схеме поддержки возобновляемых источников энергии, которая защищает от фискальных рисков, и продвигают важные реформы для улучшения управления государственными предприятиями", - говорится в отчете.Программа МВФ помогает Грузии в улучшении суверенного рейтинга – глава Нацбанка >>МВФ подчеркивается, что, учитывая высокую неопределенность, в том числе в отношении глобальных экономических и финансовых событий, политика властей Грузии должна оставаться твердо ориентированной на поддержание макроэкономической стабильности и темпов структурных реформ.Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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