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Программа МВФ помогает Грузии в направлении суверенного рейтинга – глава Нацбанка
Программа МВФ помогает Грузии в направлении суверенного рейтинга – глава Нацбанка
По оценке миссии, Нацбанк надлежащим образом сохранял гибкость обменного курса и накопленных международных резервов, заявил глава регулятора 07.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-07T23:51+0400
2022-11-07T23:51+0400
2022-11-07T23:51+0400
грузия
новости
коба гвенетадзе
экономика
мвф
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Программа, поддерживаемая Международным валютным фондом (МВФ), означающая международное признание правильности валютно-финансовой стабильности Грузии, помогает стране в направлении суверенного рейтинга, что является позитивным сигналом для инвесторов, - заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.Достигнута договоренность между властями Грузии и миссией МВФ о завершении первого обзора Программы поддержки Грузии (Stand-By Arrangement). Как заявил глава миссии фонда Джеймс Джон на брифинге в понедельник, МВФ выделит Грузии 38 миллионов долларов.По его словам, в глобальном масштабе, в условиях высокой неопределенности и геополитической напряженности, своевременная, беспрепятственная и успешная реализация программы, имеет большое значение.По словам Гвенетадзе, миссия положительно оценила политику, проводимую Национальным банком, в частности, программа регулятора по таргетированию инфляции, режим плавающего обменного курса и взвешенное управление резервами приветствуются МВФ."По оценке миссии, Нацбанк надлежащим образом сохранял гибкость обменного курса и накопленных международных резервов на фоне благоприятных условий, созданных увеличением притока иностранного капитала и инструментов стандартных интервенций центральных банков", - сказал Гвенетадзе.Грузия и МВФ договорились по схеме поддержки возобновляемой энергетики >>Также, глава Нацбанка заявил, что на фоне увеличения притока иностранного капитала ожидается улучшение сальдо счета текущих операций."В этом году дефицит счета текущих операций снизится до 5,5% ВВП. Когда в 2021 году он составлял 10,4%, в 2020 году он был еще выше", - сказал Гвенетадзе.Как отметила Гвенетадзе, по оценке миссии МВФ, быстрые и эффективные шаги Нацбанка значительно снизили влияние событий на Украине на финансовый сектор.Уровень инфляции в Грузии начал снижаться. Годовая инфляция (октябрь 2022 года к октябрю 2021 года) составила 10,6%, при целевом показателе 3%. В мае годовая инфляция составляла 13,3%, в июне – 12,8% в июле – 11,5%, в августе – 10,9%, а в сентябре – 11,5%.МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ. Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).Миссия МВФ оценила бюджет Грузии на 2023 год >>Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, коба гвенетадзе, экономика, мвф
грузия, новости, коба гвенетадзе, экономика, мвф
Программа МВФ помогает Грузии в направлении суверенного рейтинга – глава Нацбанка
По оценке миссии, Нацбанк надлежащим образом сохранял гибкость обменного курса и накопленных международных резервов, заявил глава регулятора
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Программа, поддерживаемая Международным валютным фондом (МВФ), означающая международное признание правильности валютно-финансовой стабильности Грузии, помогает стране в направлении суверенного рейтинга, что является позитивным сигналом для инвесторов, - заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.
Достигнута договоренность между властями Грузии и миссией МВФ о завершении первого обзора Программы поддержки Грузии (Stand-By Arrangement). Как заявил глава миссии фонда Джеймс Джон на брифинге в понедельник, МВФ выделит Грузии 38 миллионов долларов.
"Разумная политика снижения инфляции, укрепления фискальных и валютных буферов и продвижения структурных реформ, предусмотренных этой программой, укрепит макроэкономическую стабильность и еще больше усилит устойчивость экономики", - заявил Гвенетадзе журналистам.
По его словам, в глобальном масштабе, в условиях высокой неопределенности и геополитической напряженности, своевременная, беспрепятственная и успешная реализация программы, имеет большое значение.
По словам Гвенетадзе, миссия положительно оценила политику, проводимую Национальным банком, в частности, программа регулятора по таргетированию инфляции, режим плавающего обменного курса и взвешенное управление резервами приветствуются МВФ.
"По оценке миссии, Нацбанк надлежащим образом сохранял гибкость обменного курса и накопленных международных резервов на фоне благоприятных условий, созданных увеличением притока иностранного капитала и инструментов стандартных интервенций центральных банков", - сказал Гвенетадзе.
Также, глава Нацбанка заявил, что на фоне увеличения притока иностранного капитала ожидается улучшение сальдо счета текущих операций.
"В этом году дефицит счета текущих операций снизится до 5,5% ВВП. Когда в 2021 году он составлял 10,4%, в 2020 году он был еще выше", - сказал Гвенетадзе.
Как отметила Гвенетадзе, по оценке миссии МВФ, быстрые и эффективные шаги Нацбанка значительно снизили влияние событий на Украине на финансовый сектор.
"По оценке миссии МВФ, в результате жесткой монетарной политики инфляция будет иметь нисходящую тенденцию снижения, а среднегодовая инфляция снизится до целевого уровня 3% в 2024 году. Прогноз соответствует прогнозу Нацбанка", - отметил он.
Уровень инфляции в Грузии начал снижаться. Годовая инфляция (октябрь 2022 года к октябрю 2021 года) составила 10,6%, при целевом показателе 3%. В мае годовая инфляция составляла 13,3%, в июне – 12,8% в июле – 11,5%, в августе – 10,9%, а в сентябре – 11,5%.
МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ. Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).
Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.
Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.