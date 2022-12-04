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Международная федерация лишила грузинского дзюдоиста победы
Международная федерация лишила грузинского дзюдоиста победы
Решение не отразится на итоговом результате, зафиксированном клубом "Мебрдзоли" на турнире в Гори 04.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-04T14:01+0400
2022-12-04T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Грузинскому дзюдоисту, чемпиону мира Гураму Тушишвили засчитали поражение в недавнем поединке с легендарным трехкратным олимпийским чемпионом Тедди Ринером, такое решение приняла судебная комиссия Международной федерации дзюдо - IJF.Речь идет о встрече дзюдоистов в четвертьфинале клубной Лиги чемпионов по дзюдо в Гори. IJF не засчитала Тушишвили вазари.Решение не отразится на итоговом результате, зафиксированном клубом "Мебрдзоли", за который выступает Тушишвили.Дзюдоисты из Грузии завоевали золото и бронзу на клубном чемпионате Европы >>Грузинский клуб "Мебрдзоле" занял первое место на завершившемся в Гори международном клубном турнире - Лиге европейских клубных чемпионов по дзюдо.Главный клубный турнир года по дзюдо прошел в Гори 26 ноября. Он был посвящен памяти Шоты Чочишвили. В турнире приняли участие 15 лучших европейских клубов как среди мужчин, так и среди женщин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, гурам тушишвили, гори, европа, международная федерация дзюдо
спорт, грузия, новости, гурам тушишвили, гори, европа, международная федерация дзюдо
Международная федерация лишила грузинского дзюдоиста победы
14:01 04.12.2022 (обновлено: 14:31 04.12.2022)
Решение не отразится на итоговом результате, зафиксированном клубом "Мебрдзоли" на турнире в Гори
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Грузинскому дзюдоисту, чемпиону мира Гураму Тушишвили засчитали поражение в недавнем поединке с легендарным трехкратным олимпийским чемпионом Тедди Ринером, такое решение приняла судебная комиссия Международной федерации дзюдо - IJF.
Речь идет о встрече дзюдоистов в четвертьфинале клубной Лиги чемпионов по дзюдо в Гори. IJF не засчитала Тушишвили вазари.
Решение не отразится на итоговом результате, зафиксированном клубом "Мебрдзоли", за который выступает Тушишвили.
Грузинский клуб "Мебрдзоле" занял первое место на завершившемся в Гори международном клубном турнире - Лиге европейских клубных чемпионов по дзюдо.
Главный клубный турнир года по дзюдо прошел в Гори 26 ноября. Он был посвящен памяти Шоты Чочишвили. В турнире приняли участие 15 лучших европейских клубов как среди мужчин, так и среди женщин.