https://sputnik-georgia.ru/20221204/novogodniy-festival-karery-proydet-v-tbilisi-v-dekabre-272682575.html

Новогодний фестиваль карьеры пройдет в Тбилиси в декабре

Новогодний фестиваль карьеры пройдет в Тбилиси в декабре

Соискателей работы будут ждать вакансии от 60-ти грузинских и международных компаний 04.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-04T09:36+0400

2022-12-04T09:36+0400

2022-12-04T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Новогодний фестиваль карьеры, на котором соискатели работы смогут найти активные вакансии от 60-ти местных и международных компаний и лично встретиться с работодателями, пройдет в Тбилиси 10 декабря, сообщают организаторы.У участников фестиваля карьеры будет возможность пройти профориентацию в пространстве Международной федерации коучинга (ICF) Georgia. Тренеры будут готовы ответить на вопросы соискателей работы и дать актуальные советы.На месте соискателей также будут ожидать "карьерный уголки", где специалисты из разных сфер побеседуют с ними и поделятся опытом. Полный перечень организаций-участников тут. В конце вечера состоится веселая лотерея.В лекционной части форума перед аудиторией выступят спикеры: Сандро Болквадзе – основатель www.sfero.ge. ("Самый простой путь от вакансии к трудоустройству"); Нино Абашидзе - вице-президент ICF (" Карьерный коучинг); Лариса Патарая - управляющий партнер Start Business Solutions ("Start Academy - новые профессии - адаптированная под работодателя модель подбора персонала) и другие.Мероприятие организовано HR hub, в партнерстве с Государственным университетом Ильи и при поддержке новой уникальной платформы по трудоустройству sfero.ge и компании Softswiss. Фестиваль пройдет в Garden Halle отеля Rooms, с 14:00 до 18:00. Участие бесплатное, однако требуется предварительная регистрация. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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