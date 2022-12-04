https://sputnik-georgia.ru/20221204/novogodniy-festival-karery-proydet-v-tbilisi-v-dekabre-272682575.html
Новогодний фестиваль карьеры пройдет в Тбилиси в декабре
Новогодний фестиваль карьеры пройдет в Тбилиси в декабре
Соискателей работы будут ждать вакансии от 60-ти грузинских и международных компаний 04.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-04T09:36+0400
2022-12-04T09:36+0400
2022-12-04T09:36+0400
грузия
новости
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фестиваль трудоустройства job fest
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Новогодний фестиваль карьеры, на котором соискатели работы смогут найти активные вакансии от 60-ти местных и международных компаний и лично встретиться с работодателями, пройдет в Тбилиси 10 декабря, сообщают организаторы.У участников фестиваля карьеры будет возможность пройти профориентацию в пространстве Международной федерации коучинга (ICF) Georgia. Тренеры будут готовы ответить на вопросы соискателей работы и дать актуальные советы.На месте соискателей также будут ожидать "карьерный уголки", где специалисты из разных сфер побеседуют с ними и поделятся опытом. Полный перечень организаций-участников тут. В конце вечера состоится веселая лотерея.В лекционной части форума перед аудиторией выступят спикеры: Сандро Болквадзе – основатель www.sfero.ge. ("Самый простой путь от вакансии к трудоустройству"); Нино Абашидзе - вице-президент ICF (" Карьерный коучинг); Лариса Патарая - управляющий партнер Start Business Solutions ("Start Academy - новые профессии - адаптированная под работодателя модель подбора персонала) и другие.Мероприятие организовано HR hub, в партнерстве с Государственным университетом Ильи и при поддержке новой уникальной платформы по трудоустройству sfero.ge и компании Softswiss. Фестиваль пройдет в Garden Halle отеля Rooms, с 14:00 до 18:00. Участие бесплатное, однако требуется предварительная регистрация. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, тбилиси, государственный университет ильи, форум трудоустройства, трудоустройство, фестиваль трудоустройства job fest, форум трудоустройства
грузия, новости, тбилиси, государственный университет ильи, форум трудоустройства, трудоустройство, фестиваль трудоустройства job fest, форум трудоустройства
Новогодний фестиваль карьеры пройдет в Тбилиси в декабре
Соискателей работы будут ждать вакансии от 60-ти грузинских и международных компаний
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Новогодний фестиваль карьеры, на котором соискатели работы смогут найти активные вакансии от 60-ти местных и международных компаний и лично встретиться с работодателями, пройдет в Тбилиси 10 декабря, сообщают организаторы.
"Если вы ищете работу или просто устали от старой и хотите новую с лучшими условиями, 10 декабря вам обязательно стоит прийти на грандиозный слет "соискателей". Посетить мероприятие может любой желающий", - говорится в анонсе мероприятия.
У участников фестиваля карьеры будет возможность пройти профориентацию в пространстве Международной федерации коучинга (ICF) Georgia. Тренеры будут готовы ответить на вопросы соискателей работы и дать актуальные советы.
На месте соискателей также будут ожидать "карьерный уголки", где специалисты из разных сфер побеседуют с ними и поделятся опытом. Полный перечень организаций-участников тут
. В конце вечера состоится веселая лотерея.
В лекционной части форума перед аудиторией выступят спикеры: Сандро Болквадзе – основатель www.sfero.ge. ("Самый простой путь от вакансии к трудоустройству"); Нино Абашидзе - вице-президент ICF (" Карьерный коучинг); Лариса Патарая - управляющий партнер Start Business Solutions ("Start Academy - новые профессии - адаптированная под работодателя модель подбора персонала) и другие.
Мероприятие организовано HR hub, в партнерстве с Государственным университетом Ильи и при поддержке новой уникальной платформы по трудоустройству sfero.ge и компании Softswiss.
Фестиваль пройдет в Garden Halle отеля Rooms, с 14:00 до 18:00. Участие бесплатное, однако требуется предварительная регистрация
.