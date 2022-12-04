https://sputnik-georgia.ru/20221204/prestupnost-v-gruzii-poslednie-dannye-272687945.html

Преступность в Грузии: последние данные

Преступность в Грузии: последние данные

В среднем за месяц в стране фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений 04.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Более 46 тысяч преступлений было зафиксировано в Грузии в период с 1 января по 1 ноября 2022 года, сообщается на сайте МВД ГрузииКоличество преступлений в стране за десять месяцев 2022 года сократилось на 3,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. При этом с начала года раскрыты были 59,1% из всех дел.Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений. Пик преступности приходится на летний период.В октябре в стране было зафиксировано 4,8 тысячи преступлений, из которых уже раскрыто 49,7%.Топ-5 преступленийСамым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период 1 января по 1 ноября 2022 года было зарегистрировано около 13,7 тысячи фактов, из которых раскрыто 52,5%.На третьем месте – семейное насилие. Всего за отчетный период было зафиксировано 3,3 тысячи подобных фактов. Раскрыть удалось 85,8%.Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:Кроме того, по данным МВД Грузии, за десять месяцев в стране было зарегистрировано 64 убийства, из которых 23 – с особой жестокостью, 319 случаев нанесения вреда здоровью, 148 случаев изнасилования, 9 случаев торговли людьми, один случай взятия в заложники и 9 случаев терроризма.Скольких наказали?В январе-октябре 2022 года за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлекли 19 323 человека, из которых 1 267 отбывали условный срок. При этом 5 616 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.Пострадавшими в период с 1 января по 1 октября 2022 года от различных преступлений признали 14 997 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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