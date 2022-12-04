https://sputnik-georgia.ru/20221204/salome-zurabishvili-gotovitsya-k-vstreche-s-prezidentom-polshi-272697996.html
Саломе Зурабишвили готовится к встрече с президентом Польши
Саломе Зурабишвили готовится к встрече с президентом Польши
В ходе визита президент встретится с представителями Европейского колледжа и прочтет студентам лекцию о проблемах, стоящих перед Грузией 04.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-04T15:10+0400
2022-12-04T15:10+0400
2022-12-04T15:23+0400
грузия
новости
политика
анджей дуда
саломе зурабишвили
польша
освенцим
варшава
григол перадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24763/11/247631100_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_1d176995dd1a36bb891422c99346dc21.jpg
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправится с официальным визитом в Польшу, где почтит память погибшего в Освенциме грузина, сообщает пресс-служба администрации главы государства.Президент Грузии 6 декабря примет участие в мероприятии, посвященном 80-летию мученической кончины Григола Перадзе в Освенциме. На вечере состоится презентация совместной почтовой марки "Святой мученик Григол Перадзе".По информации пресс-службы, накануне, 5 декабря, Зурабишвили встретится с президентом Польши Анджеем Дудой. После переговоров главы двух государств проведут совместную пресс-конференцию для представителей СМИ.Дом-музей святого мученика Григола Перадзе открыли в Грузии >>В ходе рабочего визита президент Грузии встретится с представителями Европейского колледжа и прочтет лекцию студентам о проблемах, стоящих перед Грузией.После начала Второй мировой войны и немецкой оккупации Варшавы Григол Перадзе остался в польской столице. Защищал евреев и принимал участие в сопротивлении.Был арестован гестапо в мае 1942 года и отправлен в концлагерь Освенцим, где был убит 6 декабря, добровольно пойдя на смерть вместо другого заключенного — отца многочисленной семьи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
польша
освенцим
варшава
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24763/11/247631100_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1e94a07808ca3a94a8164e81c4846984.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, анджей дуда, саломе зурабишвили , польша, освенцим, варшава, григол перадзе
грузия, новости, политика, анджей дуда, саломе зурабишвили , польша, освенцим, варшава, григол перадзе
Саломе Зурабишвили готовится к встрече с президентом Польши
15:10 04.12.2022 (обновлено: 15:23 04.12.2022)
В ходе визита президент встретится с представителями Европейского колледжа и прочтет студентам лекцию о проблемах, стоящих перед Грузией
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправится с официальным визитом в Польшу, где почтит память погибшего в Освенциме грузина, сообщает пресс-служба администрации главы государства.
Президент Грузии 6 декабря примет участие в мероприятии, посвященном 80-летию мученической кончины Григола Перадзе в Освенциме. На вечере состоится презентация совместной почтовой марки "Святой мученик Григол Перадзе".
По информации пресс-службы, накануне, 5 декабря, Зурабишвили встретится с президентом Польши Анджеем Дудой. После переговоров главы двух государств проведут совместную пресс-конференцию для представителей СМИ.
В ходе рабочего визита президент Грузии встретится с представителями Европейского колледжа и прочтет лекцию студентам о проблемах, стоящих перед Грузией.
После начала Второй мировой войны и немецкой оккупации Варшавы Григол Перадзе остался в польской столице. Защищал евреев и принимал участие в сопротивлении.
Был арестован гестапо в мае 1942 года и отправлен в концлагерь Освенцим, где был убит 6 декабря, добровольно пойдя на смерть вместо другого заключенного — отца многочисленной семьи.