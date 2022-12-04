https://sputnik-georgia.ru/20221204/salome-zurabishvili-gotovitsya-k-vstreche-s-prezidentom-polshi-272697996.html

Саломе Зурабишвили готовится к встрече с президентом Польши

Саломе Зурабишвили готовится к встрече с президентом Польши

В ходе визита президент встретится с представителями Европейского колледжа и прочтет студентам лекцию о проблемах, стоящих перед Грузией 04.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправится с официальным визитом в Польшу, где почтит память погибшего в Освенциме грузина, сообщает пресс-служба администрации главы государства.Президент Грузии 6 декабря примет участие в мероприятии, посвященном 80-летию мученической кончины Григола Перадзе в Освенциме. На вечере состоится презентация совместной почтовой марки "Святой мученик Григол Перадзе".По информации пресс-службы, накануне, 5 декабря, Зурабишвили встретится с президентом Польши Анджеем Дудой. После переговоров главы двух государств проведут совместную пресс-конференцию для представителей СМИ.Дом-музей святого мученика Григола Перадзе открыли в Грузии >>В ходе рабочего визита президент Грузии встретится с представителями Европейского колледжа и прочтет лекцию студентам о проблемах, стоящих перед Грузией.После начала Второй мировой войны и немецкой оккупации Варшавы Григол Перадзе остался в польской столице. Защищал евреев и принимал участие в сопротивлении.Был арестован гестапо в мае 1942 года и отправлен в концлагерь Освенцим, где был убит 6 декабря, добровольно пойдя на смерть вместо другого заключенного — отца многочисленной семьи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, анджей дуда, саломе зурабишвили , польша, освенцим, варшава, григол перадзе