https://sputnik-georgia.ru/20221204/tbilisskiy-mezhdunarodnyy-kinofestival-otkryvaetsya-v-stolitse-gruzii-272682945.html

Тбилисский международный кинофестиваль открывается в столице Грузии

Тбилисский международный кинофестиваль открывается в столице Грузии

Столичные киноманы увидят горячие новинки от режиссеров разных стран 04.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. Тбилисский международный кинофестиваль стартует в столице Грузии 4 декабря: грузинские киноманы по традиции увидят горячие новинки от режиссеров разных стран и лично встретятся с мэтрами кино.В программе XXIII смотра комедийная драма "Треугольник печали" с Вуди Харрельсоном о переосмыслении своего места в жизни шведа Рубена Эстлунда, фильм "Близко" бельгийского режиссера Лукаса Донта, историческая драма "Повелитель муравьев" итальянца Джанни Амелио и испанская лента "Алькаррас" Карла Симона Пипо.На кинофестивале в номинации "Режиссер в фокусе" примет участие известный польский режиссер Агнешка Холланд. Режиссер посетит открытие кинофестиваля, где ей вручат главную награду смотра — почетный "Прометей" и покажут ее картину "Мистер Джонс" (2019).Зрители также смогут увидят фильмы: "Клондайк" Марины Эр Горбач, "Сент-Омер" Элис Диоп, "Фильм писательницы" Хон Сан-су, "Римини" Ульриха Зайдля, "Большой город" Сатьяджит Рай, "Прощай, Элеонора" Паоло Тавиани, "Личная жизнь" Кодзи Фукада и др.Торжественное закрытие фестиваля и церемония награждения победителей состоятся 10 декабря. Фильм закрытия - "Рокси" грузинского режиссера Дито Цинцадзе.Сеансы двадцать третьего по счету смотра традиционно будут проходить в столичном кинотеатре "Амирани". Полная программа фестиваля здесь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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