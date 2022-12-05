https://sputnik-georgia.ru/20221205/bloomberg-sovetuet-lyubitelyam-adrenalina-posetit-gruziyu-272729038.html
Bloomberg советует любителям адреналина посетить Грузию
Bloomberg советует любителям адреналина посетить Грузию
Кататься на горнолыжных трассах Грузии гораздо дешевле, чем в Альпах, отмечает мировое агентство 05.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-05T17:45+0400
2022-12-05T17:45+0400
2022-12-05T17:54+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Грузия является одним из лучших мест в мире для любителей адреналина, говорится в статье международной медиаплатформы Bloomberg.Национальная администрация Грузии продолжает маркетинговую кампанию на Bloomberg. В рамках этой кампании, Bloomberg подготовил статью и трехминутный видеоролик о приключенческом туризме, походах и горных курортах Грузии.В статье и видеоролике Bloomberg представлены горы Кавказа, Казбеги, Степанцминда и Троицкий храм в Гергети. Особое внимание Bloomberg уделил и горным курортам Грузии.Как говорится в статье, в Грузии горнолыжный спорт развивается быстрыми темпами. А кататься на горнолыжных трассах Грузии гораздо дешевле, чем в Альпах."Сванети – это рай для походов. Это фактически два региона, Нижний и Верхний Сванети. Нижний Сванети предлагает вам изумительное приключение в ущельях реки, на полях и холмах. А ерхний Сванети отличается высокими вершинами, ледниками и монастырями", - подчеркнуто в статье.Журнал берлинской турвыставки посвятил статью горнолыжным курортам Грузии >>В статье также говорится, что туристический сезон в Сванети длится целый год. Регион известен замечательными горнолыжными курортами Хацвали и Тетнулди.В статью попали и турнаправления Кутаиси (Имерети), водопады. Статьи видеоролики о Грузии смогут посмотреть более 6 миллионов зрителей и читателей во Франции, Италии, Великобритании, Испании, Германии, Польше, Эстонии, Литве, Латвии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Израиле и других странах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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туризм, новости, грузия, bloomberg, сванети, казбеги, горнолыжные курорты грузии
туризм, новости, грузия, bloomberg, сванети, казбеги, горнолыжные курорты грузии
Bloomberg советует любителям адреналина посетить Грузию
17:45 05.12.2022 (обновлено: 17:54 05.12.2022)
Кататься на горнолыжных трассах Грузии гораздо дешевле, чем в Альпах, отмечает мировое агентство
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Грузия является одним из лучших мест в мире для любителей адреналина, говорится в статье международной медиаплатформы Bloomberg.
Национальная администрация Грузии продолжает маркетинговую кампанию на Bloomberg. В рамках этой кампании, Bloomberg подготовил статью и трехминутный видеоролик о приключенческом туризме, походах и горных курортах Грузии.
"Кто побывал в Грузии или все еще не отправился, туда уже хорошо знает о характерных этой стране признаках: головокружительные горы с древнейшими монастырями на противоположной стороне, необыкновенное сочетание культуры и архитектурного стиля Тбилиси, винные фестивали и набережная Черного моря", - говорится в статье.
В статье и видеоролике Bloomberg представлены горы Кавказа, Казбеги, Степанцминда и Троицкий храм в Гергети. Особое внимание Bloomberg уделил и горным курортам Грузии.
Как говорится в статье, в Грузии горнолыжный спорт развивается быстрыми темпами. А кататься на горнолыжных трассах Грузии гораздо дешевле, чем в Альпах.
"Сванети – это рай для походов. Это фактически два региона, Нижний и Верхний Сванети. Нижний Сванети предлагает вам изумительное приключение в ущельях реки, на полях и холмах. А ерхний Сванети отличается высокими вершинами, ледниками и монастырями", - подчеркнуто в статье.
В статье также говорится, что туристический сезон в Сванети длится целый год. Регион известен замечательными горнолыжными курортами Хацвали и Тетнулди.
В статью попали и турнаправления Кутаиси (Имерети), водопады. Статьи видеоролики о Грузии смогут посмотреть более 6 миллионов зрителей и читателей во Франции, Италии, Великобритании, Испании, Германии, Польше, Эстонии, Литве, Латвии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Израиле и других странах.