https://sputnik-georgia.ru/20221205/bloomberg-sovetuet-lyubitelyam-adrenalina-posetit-gruziyu-272729038.html

Bloomberg советует любителям адреналина посетить Грузию

Bloomberg советует любителям адреналина посетить Грузию

Кататься на горнолыжных трассах Грузии гораздо дешевле, чем в Альпах, отмечает мировое агентство 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T17:45+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Грузия является одним из лучших мест в мире для любителей адреналина, говорится в статье международной медиаплатформы Bloomberg.Национальная администрация Грузии продолжает маркетинговую кампанию на Bloomberg. В рамках этой кампании, Bloomberg подготовил статью и трехминутный видеоролик о приключенческом туризме, походах и горных курортах Грузии.В статье и видеоролике Bloomberg представлены горы Кавказа, Казбеги, Степанцминда и Троицкий храм в Гергети. Особое внимание Bloomberg уделил и горным курортам Грузии.Как говорится в статье, в Грузии горнолыжный спорт развивается быстрыми темпами. А кататься на горнолыжных трассах Грузии гораздо дешевле, чем в Альпах."Сванети – это рай для походов. Это фактически два региона, Нижний и Верхний Сванети. Нижний Сванети предлагает вам изумительное приключение в ущельях реки, на полях и холмах. А ерхний Сванети отличается высокими вершинами, ледниками и монастырями", - подчеркнуто в статье.Журнал берлинской турвыставки посвятил статью горнолыжным курортам Грузии >>В статье также говорится, что туристический сезон в Сванети длится целый год. Регион известен замечательными горнолыжными курортами Хацвали и Тетнулди.В статью попали и турнаправления Кутаиси (Имерети), водопады. Статьи видеоролики о Грузии смогут посмотреть более 6 миллионов зрителей и читателей во Франции, Италии, Великобритании, Испании, Германии, Польше, Эстонии, Литве, Латвии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Израиле и других странах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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