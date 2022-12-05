https://sputnik-georgia.ru/20221205/gruzinskie-oppozitsionery-organizovyvayut-otpravku-grazhdan-gruzii-na-ukrainu---premer-272719555.html

Грузинские оппозиционеры организовывают отправку граждан Грузии на Украину – премьер

Грузинские оппозиционеры организовывают отправку граждан Грузии на Украину – премьер

С начала конфликта на Украине "партия войны" пыталась и пытается устроить провокации, заявил премьер Грузии 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T14:57+0400

2022-12-05T14:57+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Грузинские оппозиционеры организовывают отправку граждан Грузии на Украину для участия в боевых действиях, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Об этом премьер заявил после того, как выразил соболезнования семьям шестерых погибших на днях на Украине граждан Грузии. С марта в боях на стороне Украины погибли 33 грузина. Он напомнил о том, что правительство Грузии всегда поддерживало семьи погибших и помогало с перевозкой тел из Украины, беря расходы на себя. При этом, исходя из того, что большинство из погибших были бывшими военными, полицейскими, офицерами, которые участвовали в войнах на территории Грузии, их хоронили с военными почестями.Несмотря на это, по словам Гарибашвили, оппозиционеры поднимают ажиотаж, обвиняя власти в безразличии к трагедии. Заявления Арестовича носят криминальный характер – глава Минюста Грузии>>"Фальшивые, продажные политики пытаются получить определенные дивиденды. Что может быть аморальнее этого?!" – сказал премьер Грузии. Продажными политиками и "партией войны" представители правящей силы Грузии называют крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников. По словам премьера, с первых дней конфликта на Украине в феврале "партия войны" пыталась и пытается устроить определенные провокации". Представители "Единого национального движения" и их соратники резко критикую власти за отказ вводить санкции против России и обвиняют власти Грузии в том, что они "пророссийская сила". Власти подверглись критике и за отказ обеспечить организованную отправку добровольцев на Украину. Причиной отказа власти назвали то, что это было бы расценено, как вовлечение страны в конфликт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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