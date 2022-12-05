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Грузинские оппозиционеры организовывают отправку граждан Грузии на Украину – премьер
Грузинские оппозиционеры организовывают отправку граждан Грузии на Украину – премьер
С начала конфликта на Украине "партия войны" пыталась и пытается устроить провокации, заявил премьер Грузии 05.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-05T14:57+0400
2022-12-05T14:57+0400
2022-12-05T15:29+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Грузинские оппозиционеры организовывают отправку граждан Грузии на Украину для участия в боевых действиях, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Об этом премьер заявил после того, как выразил соболезнования семьям шестерых погибших на днях на Украине граждан Грузии. С марта в боях на стороне Украины погибли 33 грузина. Он напомнил о том, что правительство Грузии всегда поддерживало семьи погибших и помогало с перевозкой тел из Украины, беря расходы на себя. При этом, исходя из того, что большинство из погибших были бывшими военными, полицейскими, офицерами, которые участвовали в войнах на территории Грузии, их хоронили с военными почестями.Несмотря на это, по словам Гарибашвили, оппозиционеры поднимают ажиотаж, обвиняя власти в безразличии к трагедии. Заявления Арестовича носят криминальный характер – глава Минюста Грузии>>"Фальшивые, продажные политики пытаются получить определенные дивиденды. Что может быть аморальнее этого?!" – сказал премьер Грузии. Продажными политиками и "партией войны" представители правящей силы Грузии называют крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников. По словам премьера, с первых дней конфликта на Украине в феврале "партия войны" пыталась и пытается устроить определенные провокации". Представители "Единого национального движения" и их соратники резко критикую власти за отказ вводить санкции против России и обвиняют власти Грузии в том, что они "пророссийская сила". Власти подверглись критике и за отказ обеспечить организованную отправку добровольцев на Украину. Причиной отказа власти назвали то, что это было бы расценено, как вовлечение страны в конфликт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, ираклий гарибашвили, украина, грузия
политика, новости, ираклий гарибашвили, украина, грузия
Грузинские оппозиционеры организовывают отправку граждан Грузии на Украину – премьер
14:57 05.12.2022 (обновлено: 15:29 05.12.2022)
С начала конфликта на Украине "партия войны" пыталась и пытается устроить провокации, заявил премьер Грузии
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Грузинские оппозиционеры организовывают отправку граждан Грузии на Украину для участия в боевых действиях, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Об этом премьер заявил после того, как выразил соболезнования семьям шестерых погибших на днях на Украине граждан Грузии. С марта в боях на стороне Украины погибли 33 грузина.
"Конечно, это для нас трагедия... Соболезную их семьям", – сказал Гарибашвили.
Он напомнил о том, что правительство Грузии всегда поддерживало семьи погибших и помогало с перевозкой тел из Украины, беря расходы на себя. При этом, исходя из того, что большинство из погибших были бывшими военными, полицейскими, офицерами, которые участвовали в войнах на территории Грузии, их хоронили с военными почестями.
Несмотря на это, по словам Гарибашвили, оппозиционеры поднимают ажиотаж, обвиняя власти в безразличии к трагедии.
"Фальшивые, продажные политики пытаются получить определенные дивиденды. Что может быть аморальнее этого?!" – сказал премьер Грузии.
Продажными политиками и "партией войны" представители правящей силы Грузии называют крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников.
По словам премьера, с первых дней конфликта на Украине в феврале "партия войны" пыталась и пытается устроить определенные провокации".
"К сожалению, и сейчас они организовали. Представители "партии войны" отвозят наших сограждан на Украину. Наше правительство пресекло не одну их провокацию", – отметил Гарибашвили.
Представители "Единого национального движения" и их соратники резко критикую власти за отказ вводить санкции против России и обвиняют власти Грузии в том, что они "пророссийская сила". Власти подверглись критике и за отказ обеспечить организованную отправку добровольцев на Украину. Причиной отказа власти назвали то, что это было бы расценено, как вовлечение страны в конфликт.