https://sputnik-georgia.ru/20221205/kogda-u-gruzii-budet-novyy-narodnyy-zaschitnik-272723039.html

Когда у Грузии будет новый Народный защитник?

Когда у Грузии будет новый Народный защитник?

Процесс избрания нового Народного защитника находится на заключительном этапе 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T15:22+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Парламент Грузии изберет нового Народного защитника страны, предположительно, на будущей неделе, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе на брифинге.По его словам, процесс находится на заключительном этапе. На прошлой неделе начались консультации в связи с конкретными кандидатами, в результате которых из 19 кандидатов, которые подали заявки на пост омбудсмена, правящей партии и оппозиции удалось согласовать позиции по восьми кандидатам.Однако, как отметил депутат, для "Грузинской мечты" главной красной линией остаются критерии, которые связаны не только с профессионализмом и опытом, но и с аполитичностью и непредвзятостью."Думаю, что есть возможность согласовать конкретного кандидата, и на следующей неделе избрать нового Народного защитника. Однако, это покажут консультации, которые пройдут на текущей неделе", – заявил Миканадзе.Кто станет Народным защитником - власти и оппозиция сели за стол переговоров>>Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов. Кого именно поддержат партии – пока неизвестно.Правящая партия "Грузинская мечта" не представляла своего кандидата в омбудсмены.Между тем, во время голосования единогласную поддержку и власти и оппозиции получили руководитель НПО "Партнерство за права человека" Анна Абашидзе и заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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