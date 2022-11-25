https://sputnik-georgia.ru/20221125/kto-stanet-narodnym-zaschitnikom---vlasti-i-oppozitsiya-seli-za-stol-peregovorov-272477377.html

Кто станет Народным защитником - власти и оппозиция сели за стол переговоров

Кто станет Народным защитником - власти и оппозиция сели за стол переговоров

Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T22:28+0400

2022-11-25T22:28+0400

2022-11-25T23:30+0400

грузия

новости

политика

мамука мдинарадзе

народный защитник грузии

омбудсмен

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/01/249897924_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_eeddb95bd349893a7e3f891c2f5e0e82.jpg

ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиция в результате консультаций сократили список кандидатов в Народные защитники на 10 человек, заявил лидер фракции правящей партии Мамука Мдинарадзе.Парламент Грузии в ближайшее время должен выбрать Народного защитника. Партии поддержали всех 19 кандидатов, подавших заявки, однако к последнему заседанию комитета по правам человека выяснилось, что три кандидата отказались от участия, а один не пришел на слушания комитета.По его словам, большинство обсудит теоретические шансы оставшихся кандидатов, однако иллюзии по договоренности по одному из них пока нет."У нас нет иллюзий, что мы договоримся по одному конкретному кандидату, однако, с другой стороны, круг кандидатов сузился за счет исключения некоторых", - сказал Мдинарадзе.Кто станет новым Народным защитником Грузии – в парламенте намечены консультации >>При этом председатель фракции "Грузинская мечта" не исключил, что избрание Народного защитника состоится в середине декабря .Довольна консультациями и часть оппозиции."Нам надо избрать достойного кандидата, и мы делаем все для этого, участвуя в процессе. Мы хотим договориться о достойном, компетентном и добросовестном человеке", - сказала депутат от партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили."Грузинская мечта" не смогла определиться с кандидатом в Народные защитники >>Между тем, не вся оппозиция оказалась готова к переговорам с властью. Партия "Стратегия Агмашенебели" в консультациях участвовать не будет, заявил ее лидер Георгий Вашадзе.Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов. Кого именно поддержат партии – пока неизвестно.Правящая партия "Грузинская мечта" не представляла своего кандидата в омбудсмены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, народный защитник грузии, омбудсмен, парламент грузии