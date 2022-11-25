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Кто станет Народным защитником - власти и оппозиция сели за стол переговоров
Кто станет Народным защитником - власти и оппозиция сели за стол переговоров
Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T22:28+0400
2022-11-25T22:28+0400
2022-11-25T23:30+0400
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мамука мдинарадзе
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ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиция в результате консультаций сократили список кандидатов в Народные защитники на 10 человек, заявил лидер фракции правящей партии Мамука Мдинарадзе.Парламент Грузии в ближайшее время должен выбрать Народного защитника. Партии поддержали всех 19 кандидатов, подавших заявки, однако к последнему заседанию комитета по правам человека выяснилось, что три кандидата отказались от участия, а один не пришел на слушания комитета.По его словам, большинство обсудит теоретические шансы оставшихся кандидатов, однако иллюзии по договоренности по одному из них пока нет."У нас нет иллюзий, что мы договоримся по одному конкретному кандидату, однако, с другой стороны, круг кандидатов сузился за счет исключения некоторых", - сказал Мдинарадзе.Кто станет новым Народным защитником Грузии – в парламенте намечены консультации >>При этом председатель фракции "Грузинская мечта" не исключил, что избрание Народного защитника состоится в середине декабря .Довольна консультациями и часть оппозиции."Нам надо избрать достойного кандидата, и мы делаем все для этого, участвуя в процессе. Мы хотим договориться о достойном, компетентном и добросовестном человеке", - сказала депутат от партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили."Грузинская мечта" не смогла определиться с кандидатом в Народные защитники >>Между тем, не вся оппозиция оказалась готова к переговорам с властью. Партия "Стратегия Агмашенебели" в консультациях участвовать не будет, заявил ее лидер Георгий Вашадзе.Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов. Кого именно поддержат партии – пока неизвестно.Правящая партия "Грузинская мечта" не представляла своего кандидата в омбудсмены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, народный защитник грузии, омбудсмен, парламент грузии
грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, народный защитник грузии, омбудсмен, парламент грузии
Кто станет Народным защитником - власти и оппозиция сели за стол переговоров
22:28 25.11.2022 (обновлено: 23:30 25.11.2022)
Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов
ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиция в результате консультаций сократили список кандидатов в Народные защитники на 10 человек, заявил лидер фракции правящей партии Мамука Мдинарадзе.
Парламент Грузии в ближайшее время должен выбрать Народного защитника. Партии поддержали всех 19 кандидатов, подавших заявки, однако к последнему заседанию комитета по правам человека выяснилось, что три кандидата отказались от участия, а один не пришел на слушания комитета.
"Мы исключили до 10 кандидатов, и круг тех, кто остался в списке лиц, подлежащих рассмотрению, сильно сузился Если бы не соглашение, у нас не было бы в большинстве даже обсуждения, но если мы увидим шаг к консенсусу по какому-то из кандидатов, то мы обсудим это", - сказал Мдинарадзе.
По его словам, большинство обсудит теоретические шансы оставшихся кандидатов, однако иллюзии по договоренности по одному из них пока нет.
"У нас нет иллюзий, что мы договоримся по одному конкретному кандидату, однако, с другой стороны, круг кандидатов сузился за счет исключения некоторых", - сказал Мдинарадзе.
При этом председатель фракции "Грузинская мечта" не исключил, что избрание Народного защитника состоится в середине декабря .
Довольна консультациями и часть оппозиции.
"Нам надо избрать достойного кандидата, и мы делаем все для этого, участвуя в процессе. Мы хотим договориться о достойном, компетентном и добросовестном человеке", - сказала депутат от партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили.
Между тем, не вся оппозиция оказалась готова к переговорам с властью. Партия "Стратегия Агмашенебели" в консультациях участвовать не будет, заявил ее лидер Георгий Вашадзе.
Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов. Кого именно поддержат партии – пока неизвестно.
Правящая партия "Грузинская мечта" не представляла своего кандидата в омбудсмены.