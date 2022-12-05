https://sputnik-georgia.ru/20221205/moryakam-v-gruzii-uprostyat-rabotu--premer-o-novoy-initsiative-272742323.html

Морякам в Грузии упростят работу – премьер о новой инициативе

Морякам в Грузии упростят работу – премьер о новой инициативе

Моряки будут использовать документы, выданные Грузией, в 73 морских государствах, в том числе в 20 странах-членах ЕС 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T22:51+0400

2022-12-05T22:51+0400

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грузия

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политика

ираклий гарибашвили

леван давиташвили

агентство морского транспорта

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Министерство экономики и устойчивого развития подготовило законопроект, согласно которому деятельность моряков будет еще больше оценена и упрощена, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Минэкономики разработало новый закон "О труде моряков", который вытекает из решения Грузии присоединиться к Международной конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года, которая объединяет 1,2 миллиона моряков и защищает их социальные и трудовые права.Премьер напомнил, что моряки будут использовать документы, выданные Грузией, в 73 морских государствах, в том числе в 20 странах-членах ЕС, признающих выданные Грузией сертификаты моряков.По словам главы Минэкономики Левана Давиташвили, инициатива улучшит условия плавания грузинских моряков под флагами разных стран, создаст и защитит дополнительные социальные гарантии, а также защитит права работающих на судах, плавающих под флагом Грузии."Это еще больше повысит репутацию нашего флага, а также повысит востребованность и престиж грузинских моряков", - сказал Давиташвили на брифинге после заседания правительства.Грузинские моряки смогут плавать на кораблях под флагом Нидерландов >>По словам министра, в Грузии примерно 14 тысяч моряков и их роль в экономике страны довольно большая. Благодаря им страна получает доход более 200 миллионов долларов в год.Власти Грузии активно работают над улучшением образования моряков, чтобы им было легче трудоустроиться. В Грузии на сегодняшний день функционируют пять учебных заведений, которые готовят профессионалов, чья работа напрямую связана с морем.Морское образование делится на три этапа, и каждые два года Агентство морского транспорта проверяет учебные программы на соответствие международным стандартам. При этом сами моряки раз в пять лет обязаны пройти обязательный курс переподготовки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, агентство морского транспорта