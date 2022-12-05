https://sputnik-georgia.ru/20221205/pravitelstvo-gruzii-vvodit-lgoty-dlya-sotrudnikov-tyurem-272725313.html
Правительство Грузии вводит льготы для сотрудников тюрем
Правительство Грузии вводит льготы для сотрудников тюрем
Премьер выразил надежду, что законодательный орган будет единодушным и поддержит данную инициативу 05.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-05T16:17+0400
2022-12-05T16:17+0400
2022-12-05T16:17+0400
грузия
политика
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ираклий гарибашвили
специальная пенитенциарная служба
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ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Сотрудники пенитенциарной службы буду получать надбавку за выслугу лет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседание правительства.Как премьер, правительство поддержит соответствующие поправки в закон, которые инициированы министерством Грузии.Глава грузинского правительства выразил надежду, что законодательный орган будет единодушным и поддержит данную инициативу.Премьер также напомнил, что до прихода к власти правящей партии в пенитенциарной системе были огромные вызовы."С 2012 года мы реально внесли перелом в этой системе. Она ориентирована на здоровье человека. Если, к примеру, представить для сравнения, 10 лет назад заключенные были заперты в одной маленькой комнате. В камере в 20-30 квадратных метров было 25-30 заключенных. Это действие, которое ровна пыткам", - отметил премьер.Ситуация в тюрьмах Грузии: последние данные >>А сегодня, по словам премьера, заключенные могут регулярно тренироваться, принимать участия в спортивных фестивалях, могут получать высшее образование дистанционно с помощь цифровой платформы и т.д.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, специальная пенитенциарная служба, правительство грузии
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, специальная пенитенциарная служба, правительство грузии
Правительство Грузии вводит льготы для сотрудников тюрем
Премьер выразил надежду, что законодательный орган будет единодушным и поддержит данную инициативу
ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Сотрудники пенитенциарной службы буду получать надбавку за выслугу лет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседание правительства.
Как премьер, правительство поддержит соответствующие поправки в закон, которые инициированы министерством Грузии.
"Здесь предусмотрен целый ряд льгот, в том числе для сотрудников пенитенциарной службы... Кроме, зарплаты за должность и звание, будут получать надбавку за выслугу лет, что безусловно очень важно для них", - заявил Гарибашвили.
Глава грузинского правительства выразил надежду, что законодательный орган будет единодушным и поддержит данную инициативу.
Премьер также напомнил, что до прихода к власти правящей партии в пенитенциарной системе были огромные вызовы.
"С 2012 года мы реально внесли перелом в этой системе. Она ориентирована на здоровье человека. Если, к примеру, представить для сравнения, 10 лет назад заключенные были заперты в одной маленькой комнате. В камере в 20-30 квадратных метров было 25-30 заключенных. Это действие, которое ровна пыткам", - отметил премьер.
А сегодня, по словам премьера, заключенные могут регулярно тренироваться, принимать участия в спортивных фестивалях, могут получать высшее образование дистанционно с помощь цифровой платформы и т.д.