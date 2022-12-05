https://sputnik-georgia.ru/20221205/pravitelstvo-gruzii-vvodit-lgoty-dlya-sotrudnikov-tyurem-272725313.html

Правительство Грузии вводит льготы для сотрудников тюрем

Правительство Грузии вводит льготы для сотрудников тюрем

Премьер выразил надежду, что законодательный орган будет единодушным и поддержит данную инициативу 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T16:17+0400

2022-12-05T16:17+0400

2022-12-05T16:17+0400

грузия

политика

новости

ираклий гарибашвили

специальная пенитенциарная служба

правительство грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260553563_0:217:1280:937_1920x0_80_0_0_51d0b61f464e97acfd2ded2e1c8999dd.jpg

ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Сотрудники пенитенциарной службы буду получать надбавку за выслугу лет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседание правительства.Как премьер, правительство поддержит соответствующие поправки в закон, которые инициированы министерством Грузии.Глава грузинского правительства выразил надежду, что законодательный орган будет единодушным и поддержит данную инициативу.Премьер также напомнил, что до прихода к власти правящей партии в пенитенциарной системе были огромные вызовы."С 2012 года мы реально внесли перелом в этой системе. Она ориентирована на здоровье человека. Если, к примеру, представить для сравнения, 10 лет назад заключенные были заперты в одной маленькой комнате. В камере в 20-30 квадратных метров было 25-30 заключенных. Это действие, которое ровна пыткам", - отметил премьер.Ситуация в тюрьмах Грузии: последние данные >>А сегодня, по словам премьера, заключенные могут регулярно тренироваться, принимать участия в спортивных фестивалях, могут получать высшее образование дистанционно с помощь цифровой платформы и т.д.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, специальная пенитенциарная служба, правительство грузии