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Премьер Грузии отчитался о сборе урожая мандаринов
Премьер Грузии отчитался о сборе урожая мандаринов
В этом году ожидается до 45 тысяч тонн урожая цитрусовых, сообщил премьер 05.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-05T19:19+0400
2022-12-05T19:19+0400
2022-12-05T19:30+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Более 20 предприятий по приему и переработке цитрусовых обеспечат экспорт мандаринов из Грузии в течение сезона, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается в ноябре и продолжается четыре месяца.В этом году для помощи местным фермерам в реализации урожая нестандартных мандаринов будет осуществлена выдача субсидий на промышленную переработку цитрусов.Компании, которые закупят мандарины, предназначенные для промышленной переработки, по 0,20 лари за килограмм, получат госсубсидию в размере 0,15 лари за килограмм.В регионе уже открыт координационный штаб, цель которого – продвижение логистики и реализации цитрусовых, а также обеспечение субсидирования нестандартных мандаринов. Штаб будет функционировать до 1 февраля.Фермерам Аджарии помогут реализовать нестандартные мандарины >>В регионе ожидается примерно 45 тысяч тонн урожая цитрусов, основная часть которого, примерно 25-30 тысяч тонн, будет экспортирована.В прошлом сезоне из Грузии вывезли до 40 тысяч тонн мандаринов, почти 70% из которых – в Россию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, мандарины, аджария
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, мандарины, аджария
Премьер Грузии отчитался о сборе урожая мандаринов
19:19 05.12.2022 (обновлено: 19:30 05.12.2022)
В этом году ожидается до 45 тысяч тонн урожая цитрусовых, сообщил премьер
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Более 20 предприятий по приему и переработке цитрусовых обеспечат экспорт мандаринов из Грузии в течение сезона, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается в ноябре и продолжается четыре месяца.
"По нашим данным, в этом году ожидается до 45 тысяч тонн урожая цитрусовых. Мы получим экспортные мандарины более чем в 20 предприятиях по приему и переработке цитрусовых, а также предоставим субсидию на нестандартные мандарины, что будет хорошей льготой для наших фермеров", - сказал Гарибашвили.
В этом году для помощи местным фермерам в реализации урожая нестандартных мандаринов будет осуществлена выдача субсидий на промышленную переработку цитрусов.
Компании, которые закупят мандарины, предназначенные для промышленной переработки, по 0,20 лари за килограмм, получат госсубсидию в размере 0,15 лари за килограмм.
В регионе уже открыт координационный штаб, цель которого – продвижение логистики и реализации цитрусовых, а также обеспечение субсидирования нестандартных мандаринов. Штаб будет функционировать до 1 февраля.
В регионе ожидается примерно 45 тысяч тонн урожая цитрусов, основная часть которого, примерно 25-30 тысяч тонн, будет экспортирована.
В прошлом сезоне из Грузии вывезли до 40 тысяч тонн мандаринов, почти 70% из которых – в Россию.