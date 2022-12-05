https://sputnik-georgia.ru/20221205/premer-gruzii-otchitalsya-o-sbore-urozhaya-mandarinov-272735154.html

Премьер Грузии отчитался о сборе урожая мандаринов

Премьер Грузии отчитался о сборе урожая мандаринов

В этом году ожидается до 45 тысяч тонн урожая цитрусовых, сообщил премьер 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T19:19+0400

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ираклий гарибашвили

мандарины

аджария

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Более 20 предприятий по приему и переработке цитрусовых обеспечат экспорт мандаринов из Грузии в течение сезона, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается в ноябре и продолжается четыре месяца.В этом году для помощи местным фермерам в реализации урожая нестандартных мандаринов будет осуществлена выдача субсидий на промышленную переработку цитрусов.Компании, которые закупят мандарины, предназначенные для промышленной переработки, по 0,20 лари за килограмм, получат госсубсидию в размере 0,15 лари за килограмм.В регионе уже открыт координационный штаб, цель которого – продвижение логистики и реализации цитрусовых, а также обеспечение субсидирования нестандартных мандаринов. Штаб будет функционировать до 1 февраля.Фермерам Аджарии помогут реализовать нестандартные мандарины >>В регионе ожидается примерно 45 тысяч тонн урожая цитрусов, основная часть которого, примерно 25-30 тысяч тонн, будет экспортирована.В прошлом сезоне из Грузии вывезли до 40 тысяч тонн мандаринов, почти 70% из которых – в Россию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, мандарины, аджария