https://sputnik-georgia.ru/20221205/saakashvili-spekuliruet-svoim-zdorovem--deputat-272711494.html

Саакашвили спекулирует своим здоровьем – депутат

Саакашвили спекулирует своим здоровьем – депутат

Саакашвили – и часть, и жертва этой пиар-кампании, считает Хундадзе 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T11:29+0400

2022-12-05T11:29+0400

2022-12-05T12:38+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили способствует ухудшению состояния своего здоровья, чтобы продолжать этим спекулировать, заявил депутат парламенте Грузии, член общественного движения "Сила Народа" Дмитрий Хундадзе.Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди".По словам депутата, это устраивает как самого Саакашвили, так и "его политических друзей"."Безусловно, все это служит политической цели и жаль, что Саакашвили сам становится и частью, и жертвой этой пиар-кампании", – добавил Хундадзе.Ранее адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе не исключил перевода своего подзащитного в другую клинику из-за ухудшения состояния здоровья. Кроме того, защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Состояние Саакашвили ухудшилось – адвокат>>Психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" 1 декабря обнародовал медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили. Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалистов.По словам главы центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли в суставах и костях.По словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, что может говорить о наличии инфекционных процессов или интоксикации.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, политика, грузия, михаил саакашвили, дмитрий хундадзе, шалва хачапуридзе, украина, тбилиси, тбилисский городской суд