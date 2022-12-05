https://sputnik-georgia.ru/20221205/sezon-grippa-i-virusov-v-gruzii---pik-vperedi-a-bolnitsy-uzhe-perepolneny-272726232.html

Сезон гриппа и вирусов в Грузии - пик впереди, а больницы уже переполнены

Сезон гриппа и вирусов в Грузии - пик впереди, а больницы уже переполнены

По прогнозам специалистов, максимальное количество инфицированных придется на новогодние праздники 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T16:39+0400

2022-12-05T16:39+0400

2022-12-05T16:53+0400

общество

грузия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/13/264581777_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9c8d67feef956351d5f2bc8f732b250d.jpg

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Клиники в Грузии переполнены из-за сезонных вирусов и гриппа, однако пика распространения инфекционных заболеваний медики ожидают в конце декабря и январе.По прогнозам специалистов, максимальное количество инфицированных будет именно к Новому году. В стране, в основном, распространены риновирусы, аденовирусы, так называемый гонконгский штамм, то есть грипп типа H3N2, и подтип коронавируса. По словам врачей, вирус гриппа протекает гораздо сложнее, чем "Омикрон".Для превенции заболевания медики еще раз напоминают о рекомендациях. Они просят при симптомах носить маску и максимально стараться не выходить на улицу, чтобы не распространять инфекцию.По словам Кашия, впереди новогодние праздники, что связано с ростом мобильности людей.В больницах Грузии резко увеличилась обращаемость пациентов с вирусами>>Тем временем, Минздрав Грузии объявил о мобилизации, сектор первичного здравоохранения уже получил соответствующие указания – лечить пациентов на дому, поскольку в клиниках свободных мест практически нет. Граждане, заболевшие респираторными заболеваниями, обращаются медучреждениям каждый день.Больницы с инфекционными отделениями переполнены. В одной из тбилисских больниц в день обращаются около 70 инфицированных, среди них и дети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, тбилиси