https://sputnik-georgia.ru/20221205/skolko-budet-dolzhna-gruziya-v-2023-godu-272689624.html

Сколько будет должна Грузия в 2023 году?

Сколько будет должна Грузия в 2023 году?

Большая часть долга приходится на кредиты, полученные от доноров и партнеров на инфраструктурные проекты 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Максимальный объем государственного долга Грузии на 2023 год составит 31,6 миллиарда лари, говорится в проекте государственного бюджета.Большую часть госдолга страны (73,3%) составит внешняя задолженность в размере 23,1 миллиарда лари.Больше всего денег Грузия должна будет Азиатскому банку развития (5,9 миллиарда), Всемирному банку (5,5 миллиарда) и Европейскому инвестиционному банку (2,7 миллиарда).Остальные деньги Грузия должна отдельным странам. Из них лидируют по объему долга Франция, которой Грузия должна 2,1 миллиарда, Германия – 1,7 миллиарда и Япония – 382,3 миллиона.В топ-5 стран, которым также должна Грузия, входят также Кувейт, которому Грузия должна 60 миллионов лари, и Россия, долг к которой составляет 41,3 миллиона лари.Также Грузия должна своим соседям: Турции – 11,8 миллиона, Азербайджану - 6 миллионов и Армении – 5,3 миллиона.Долг в прогнозе бюджета подсчитан по обменному курсу лари по отношению к доллару США в размере 2,7088 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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